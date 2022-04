La advertencia del doctor César Carballo a Resines tras superar el covid: "Te lo confirmo yo, Antonio"

El doctor César Carballo es un experto que permanece muy activo, plasmando su opinión sobre la covid-19, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En uno de sus últimos mensajes, ha hecho referencia a unas palabras del intérprete Antonio Resines, que estuvo muy grave por el coronavirus. El icónico actor de 'Los Serrano' ha llamado la atención sobre "un problema gravísimo del que no se habla" de la Sanidad pública.

Tras permanecer más de un mes hospitalizado por la covid, el actor ha realizado un alegato en defensa de los sanitarios al tiempo que ha criticado la gestión. "Sospecho que mucha gente de quienes toman las decisiones no ha estado enferma nunca o tienen sanidad privada". El urgenciólogo ha dado la razón a Resines.









"Te lo confirmo yo Antonio. A partir de hoy no se hará prueba covid a los pacientes que ingresen, lo que significa que los más vulnerables quedan desprotegidos. Ya te digo yo que muchos de los que han levantado estas medidas, ingresarán en habitación individual. Una vergüenza", escribe Carballo a través de su perfil oficial en Twitter.

El tweet ya suma más de 250 retweets y 761 'likes' y ha generado todo tipo de comentarios, despertándose así un auténtico debate en esta reconocida red social. Sobre todo, lo que critican tanto Resines como Carballo es lo grave de este virus y la poca conciencia que las autoridades que toman decisiones al respecto tienen sobre este hecho.









Algo que cabrea y mucho al personal sanitario y a personas como al actor, que se han visto entre la vida y la muerte luchando contra la covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos de este país.

Antonio Resines cuenta cuál fue su peor experiencia en la UCI

El actor, como se ha mencionado, estuvo muy grave por el coronavirus. Permaneció 48 días ingresado y luchando contra este virus que ha cambiado por completo nuestras vidas. Resines recibió el alta hospitalaria el pasado 10 de febrero y, tan solo un día después, a través de una carta, daba las gracias tanto al equipo del hospital como a todos aquellos que se preocuparon por él, que fueron muchos, y a la prensa por tratar con respeto un asunto tan delicado.

"Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", empezaba la carta.

Casi dos meses después, en los que ha estado finalizando su recuperación en casa, el actor ha presentado su último proyecto, la comedia 'Sentimos las molestias' y se ha sincerado sobre la etapa más dura de su vida, los días que estuvo en la UCI. "Dentro de lo malo he salido del coma, pero estaba en coma; hay otra gente que no está en coma y sufre y lo pasa muy mal y gente que se muere y es consciente de que se están muriendo. Yo de eso nunca no fui consciente. Me enteré después de que estuve a punto", llegó a explicar Resines.

Hoy ha vuelto a la primera línea mediática tras esa crítica a las personas competentes para tomar decisiones contra la covid-19, dejando entrever que quizás no han vivido de cerca esta enfermedad.

