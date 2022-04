Antonio Resines se sincera sobre su peor experiencia en la UCI: "Me tiré cuatro días pidiendo perdón"

En los últimos meses, el actor Antonio Resines ha sido noticia por su ingreso hospitalario tras contagiarse de coronavirus. El protagonista de 'Los Serrano' estuvo 48 días ingresado en la UCI del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. El jueves 10 de febrero recibía el alta hospitalaria y, tan solo un día después, a través de una carta, daba las gracias tanto al equipo del hospital como a todos aquellos que se preocuparon por él, que fueron muchos, y a la prensa por tratar con respeto un asunto tan delicado.

"Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", empezaba la carta.





Y añadía: "Quería dar las gracias a todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana y por mi hijo Ricardo, porque sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos".





Resines explica su experiencia en la UCI

Casi dos meses después, en los que ha estado finalizando su recuperación en casa, el actor ha presentado su último proyecto, la comedia 'Sentimos las molestias' y se ha sincerado sobre la etapa más dura de su vida, los días que estuvo en la UCI. "Dentro de lo malo he salido del coma, pero estaba en coma; hay otra gente que no está en coma y sufre y lo pasa muy mal y gente que se muere y es consciente de que se están muriendo. Yo de eso nunca no fui consciente. Me enteré después de que estuve a punto", ha explicado Resines.

Han pasado dos meses desde que recibió el alta, se encuentra muy bien y, asegura, no arrastra ninguna secuela, además del uso de una muleta "porque cuando hay escaleras y eso todavía me cuesta... es una cosa genética que tengo, pero no pasa nada". "Me acordaba de muchísimas cosas al despertar, el conjunto no es horroroso, pero me encontraba en peligro permanente", ha confesado en una entrevista en el diario 'El País'.

Además, ha contado que tuvo unos días en los que insultaba a todo aquel que entraba en su habitación. Cuando se dio cuenta de su actitud, sintió muchísima vergüenza y pidió disculpas a todos: "Cuando fui consciente, me tiré cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo", ha narrado. "Yo digo burradas normalmente, pero confundía a la gente. Podría pensar que ella era una agente infiltrada del mossad que me perseguía y la empujaba para que se fuese. Tremendo" ha añadido.