¿Adiós a la peseta? Los españoles aún conservamos casi 264 mil millones

Ya han pasado 18 años desde que empezó a circular el euro en nuestro país. Ya antes nos explicaron cómo hacer para cambiar nuestras pesetas por la nueva moneda. Pero casi dos décadas después, los españoles conservamos más de 1.500 millones de euros en pesetas sin canjear, la friolera de 264.000 millones de la antigua moneda española.

En principio estaba previsto que este canje hubiera terminado el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, debido a las consecuencias de la pandemia desde el Banco de España se decidió alargar otros seis meses el plazo para cambiar los millones de pesetas que aún circulan por los hogares españoles.

¿Qué debemos hacer si aún tenemos pesetas y queremos cambiarlas?

El proceso para canjear las pesetas es realmente sencillo. ''Hay que entrar en la web del Banco de España y solicitar cita online. Es importante que cuando acudan deben llevar su documento identificativo'', cuenta Helena Tejero, directora del departamento de emisión y caja del Banco de España.

A causa de la pandemia, una de las novedades para canjear estas pesetas es la de solicitar cita previa, ya que desde la entidad considerar que es importante seguir cumpliendo cada una de las medidas sanitarias.

Muchas otras personas viven fuera de nuestras fronteras y desconocen cómo poder hacer el cambio. Sin embargo, el Banco de España también ofrece posibilidades para aquellas personas que estén residiendo en otro país y que no puedan hacer presencialmente la operación.

''Por correo postal a cualquier sede del Banco de España. Pero deberá realizar el envío antes del 30 de junio'', explica Helena. Y únicamente con los billetes, ya que no hay posibilidad de canjear las monedas en el caso de estar en otro país.

¿Podrán cambiarse a tiempo todas las pesetas?

Los últimos datos conocidos fueron los que dio el Banco de España a finales de febrero. 264.221 millones de pesetas, lo que equivale a 1.588 millones de euros por canjear.

La realidad es que únicamente queda algo más de dos meses para realizar el cambio y los datos actuales no parecen indicar que se vaya a completar. ''Semanalmente venimos cambiando unos 300.000 euros a la semana. Las cifras varían mucho'', explica la directora del departamento de emisión y caja del Banco de España. Por lo tanto, a este ritmo llegaríamos a junio con 260 mil millones de pesetas aún por canjear.

Nostalgia por otra época

Y es que una gran parte de la sociedad no quiere cambiar sus pesetas. Especialmente las personas más mayores. Sienten nostalgia y las quieren guardar a modo de souvenir o como legado familiar.

''Siempre me ha motivado guardar monedas, me gusta tenerlas. Las tengo guardadas en una bolsita, en mi tocador. No quiero cambiarlas, quiero dejárselas a mis nietas y tengo recuerdos de cuando las utilizaba'', cuenta María José. Ella tiene 64 años y recuerda con mucho cariño su niñez en la que con una ''gorda'' podía comprar ''un montón de galletas''.

María José no es la única, miles de personas se niegan a devolver una parte importante de su vida. Desde los más mayores hasta personas más jóvenes que convivieron menos años con la antigua divisa nacional. ''Las pesetas forman parte de toda una generación. En mi caso forman parte del imaginario de mi infancia, de bajar a comprar chuches al quiosco, pipas en el banco...'', nos contaba Nacho. Él también lo tiene claro, no tiene intención de cambiar ninguna de sus pesetas.

El Banco de España reembolsará cada una de las monedas, incluso aquellas que muestren deterioro. A pesar de la lentitud en la recuperación de estas monedas, desde el Banco de España no se prevé ampliar de nuevo el plazo, por lo que parece que en algo más de dos meses nos despediremos de la peseta, esta vez sí, de manera definitiva.