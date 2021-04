¿Adiós a la mascarilla si estás vacunado?

El 61% de la población israelí ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. El 57% las dos. Es ahora mismo el país del mundo que más avanzado lleva el proceso de inoculación y ello ha provocado la caída de casos graves -a mínimos de hace cuatro meses-, de hospitalizaciones y también de defunciones. El beneficio para la población es que además de la reapertura prácticamente en su totalidad de la economía a partir de la próxima semana dejará de ser obligatoria la utilización de mascarilla en exteriores, al aire libre.

Algo similar se está moviendo en EEUU. También es de los países que más avanzados van con la campaña de vacunación. El 37% de su población ha recibido al menos una dosis. El 22% las dos. Por ello allí el Centro de Control de Enfermedades -el organismo sanitario- ya abre la puerta a que los vacunados puedan juntarse con otros vacunados sin mascarilla en interiores o a no guardar cuarentena si ha estado en contacto con otra persona con síntomas.

Israel, EEUU... ¿para cuando un movimiento similar en Europa, en España? Los expertos no lo ven a corto plazo. Javier del Águila, epidemiólogo, asegura a COPE que 'es un tema bastante delicado porque se junta por un lado la evidencia que vamos teniendo disponible respecto a la efectividad de la vacuna. Es decir, que cuando nos vacunamos no solo nos protegemos de la enfermedad como tal sino que somos capaces de no transmitir el virus. Pero por el otro hay que ser un poco más cautos. Luego si pones ambas realidades frente al espejo en la que la gente se está vacunando pero luego no les estamos permitiendo quitarse la mascarilla, reunirse... ¿es que no confiamos en la vacuna que estamos poniendo?'. En cualquier caso cree que lo mejor es tirar de precaución. 'Siempre vamos a caer en el lado de ser cautos. ¿Quién va a ser el primero que se atreva a levantar estas medidas? Supongo que llegará algún momento en el que algún país se sienta lo suficientemente confiado, habrá reunido las evidencias suficientes y serán los primeros en dar el paso. A partir de ahí iremos los demás'.

LA EXPERIENCIA DE OTROS

Del Águila asegura que EEUU o Israel son un ejemplo pero estamos aún lejos de esa realidad. 'El porcentaje de población vacunada en EEUU es muchísimo mayor que el nuestro. O Gibraltar que es un territorio tremendamente pequeño donde el esfuerzo que necesita para vacunar a un porcentaje alto de su población es nimio comparado con un país como España o la mayoría de países europeos. O Nueva Zelanda y las medidas de control de la infección. Pues es que es una isla. Y Australia es otra isla. Así es más fácil controlar la entrada y salida del virus. En un país como España con 47 millones de personas, con una complejidad y territorialidad muy alta vamos a tardar mucho más en tener esos porcentajes'. En cualquier caso apunta a que aquí no tomaremos ninguna decisión a la espera de que se pronuncie el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. No ayuda, dice, la reticencia a las vacunas en muchos grupos y las variantes del virus que han ido apareciendo.

A EEUU, Israel... insta a seguir su experiencia. 'Mientras no tengamos algo más de certeza de dejar de usarla va a ser seguro tendremos que esperar. Va a ser interesante ver en ellos cómo se comportan sus contagios en ese momento, si la población sigue protegida y a partir de ahí todos los demás tomaremos notas. Es verdad que los exteriores son muy seguros, que la dificultad de contagio al aire libre es mucho mayor, que el sol es capaz de inactivar el virus con más eficacia de lo que conocíamos... pero yo creo que es una cuestión, sobre todo, de números de vacunación. En el momento en el que vayamos alcanzando un porcentaje de gente inmune bastante más alto que el de ahora las restricciones se irán levantando poco a poco. Las mascarillas al aire libre va a ser la primera que se levante y tendría todo el sentido del mundo'.