Las plataformas de streaming se plantean incluir publicidad ¿Aceptarás anuncios en tu serie favorita?

Todas las plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO, Filmin o Rakuten) experimentaron su mayor boom durante el confinamiento y la pandemia, pero ahora empiezan a perder usuarios, con la vuelta a la normalidad, posibilidad de aumentar las relaciones sociales fuera del hogar y la extensa oferta de plataformas y contenidos que saturan el mercado.

El ejemplo más evidente lo encontramos en los 16 millones de suscriptores que se sumaron a Netflix al comienzo de la crisis sanitaria provocada por el SARS-Cov2, frente a los 200.000 que perdía a comienzos de 2022. Esta plataforma no restaba suscriptores desde 2.001 y a esto hay que añadir que las previsiones para los primeros meses del año es de 2,5 millones de suscriptores, mientras se registraban 4 millones en el mismo periodo del año anterior (un 37,5% más).

El temor a que estos datos de su informe de resultados demostrara la inviabilidad de este modelo de negocio ha provocado su correspondiente “batacazo” en Bolsa, con pérdidas del valor de las acciones de hasta el 25,6%. Momentos de pánico que no comparte Alberto Nahum García, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, que considera en COPE que “se ha detenido la subida porque en algún momento tenía que ocurrir. Cuando uno está escalando, en algún momento llega a la cima. Yo no lo definiría como estallar la burbuja. Lo que si demuestra este estancamiento es que la competencia es ahora mucho mayor. Hay muchísimas opciones de streaming que compiten ofreciendo productos y estrategias cada vez más interesantes para conseguir una parte del pastel. Yo no lo llamaría estallido de la burbuja, sino tocar techo y, de momento, solo le ha ocurrido a uno de los jugadores”.



Elena Neira es profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña UOC coincide en COPE con la idea de restar dramatismo a esa pérdida de usuarios y añade que “me parece prematuro decir que ha estallado la burbuja. Es verdad que Netflix no ha tenido un buen trimestre y sus previsiones para el siguiente no son buenas, aunque toda esta oleada de plataformas que surgieron justo antes de la pandemia están teniendo resultados positivos”.





LA TINTA DEL CALAMAR

Audio

Audio









La suma de estas noticias con impacto negativo hacen temblar más al resto de compañía del sector que a Netflix, que sigue liderando el mercado de los servicios de streaming (223 millones de usuarios en todo el mundo). Le siguen de cerca Amazon Prime Video (175 millones), Disney Plus (108 millones) y, a más distancia, HBO Max (64 millones).

La profesora Elena Neira, investigadora y autora de “Streaming Wars: la nueva televisión”, defiende en COPE que “probablemente, lo que esté ocurriendo es esa colisión entre las plataformas de nuevo lanzamiento, acompañadas de grandes campañas de márketing y políticas comerciales muy agresivas, con el modelo más tradicional”.

Además del tiempo que llevan trabajando el mercado del streaming, otra de las razones para esta distribución de suscriptores radica en la producción de contenido nuevo de cada una de ellas, como los sonados éxitos que supusieron “La tinta del calamar” o “No mires arriba”.

“¿Cual es el problema de ese contenido nuevo?”, se pregunta en COPE el profesor Nahun para añadir que “ha dejado de ser tan influyente y de tanta calidad como el que puede ofrecer cualquier plataforma. Netflix, hasta ahora, había tenido mucha cantidad, pero ante la hemorragia de ofertas que hay el espectador quiere cierta calidad. Cuando la rueda de producción es gigantesca, las joyas que pueda tener una plataforma pueden quedar sepultadas entre la cantidad de estrenos nuevos que hay cada semana”.

De hecho, existe la teoría que dice que el contenido nuevo es el que atrae a los suscriptores mientras que el contenido de catálogo es el que los retiene, aunque la profesora Neira insiste en que “no existen datos concretos que demuestren esta teoría, pero sabemos que los contenidos nuevos bien promocionados tienen mucha más capacidad para generar esa resonancia que puede provocar un aumento de altas”.

Ante esta situación, concreta Nahun, experto en comunicación audiovisual, “hay plataformas como Apple Tv,que apuestan por contenidos muy cuidados y dirigido a un público específico y amante de la televisión. Algo que ya había hecho HBO Max que apostó por la calidad, más que por la cantidad que provocaba un efecto llamada entre los seriéfilos. Algo que le está faltando últimamente a Netflix, cuyo último pelotazo fue El juego del calamar, aunque siga siendo el rey en número de abonados”.





ANUNCIOS PARA SOBREVIVIR

Las cuentas de resultados de las principales plataformas demuestran que la estabilidad que les daba el crecimiento continuo de suscriptores, como le ocurrió a Disney Plus desde su creación hace poco más de dos años, está ahora menos garantizado. El crecimiento se ha estancado y los servicios de streaming han empezado a revisar la eficacia económica de sus nuevos contenidos.

Por ese motivo, Elena Neira, confirma que “las plataformas están peleando sobre todo por generar la mayor estabilidad en su base de clientes a lo largo del año y el que se abona en enero siga hasta final de año y tengan una buena experiencia de usuario”.

Una situación complicada que lleva al profesor Nahum a plantear en COPE “si quieren la rentabilidad deben contemplar la posibilidad evidentes de empezar a meter anuncios o buscar entornos en los que cada plataforma se especialice”. Ejemplos como HBO con las series de calidad, Apple productos más selectos o Netflix con oferta más popular “permitirá diferenciase a cada plataforma de la competencia” explica este experto en comunicación audiovisual.

La investigadora de la UOC, niega en COPE que “las plataformas tengan defectos estructurales que hagan el servicio menos atractivos. Simplemente, hay un entorno de mucha más competencia, eso hace más costoso poder acceder a los contenidos que puedan interesar a un usuario y hay muchas más cosas que se ponen en la balanza para decidir qué servicio se contrata”.





RADIO FOREVER

En esta guerra por los usuarios, la profesora Neira mantiene en COPE que “Se ha exagerado bastante la muerte de los medios tradicionales, como la radio y la televisión. Sin embargo, nos encontramos ahora muchísimas más opciones alternativas de ocio y, por tanto, la atención del individuo están mucho más fragmentada y es mucho más difícil mantener la continuidad en el consumo.

Si nos analizamos los medios más consumidos en España durante 2021, Internet (las plataformas de streaming utilizan este canal) sigue siendo copando el mercado (215,5 minutos al día), pero sin que haga temblar a la radio, que se mantiene con 92 minutos al día, según los datos publicados por la Asociación de la Prensa de Madrid en febrero de 2022.

La generaciones más jóvenes viven enganchadas a sus teléfonos y a todos aquellos servicios de mensajería instantánea que les permiten estar “always on” como dirían los anglosajones .

Por ese motivo, la investigadora de la OUC explica que “Todos los medios tienen que seguir haciendo lo que han hecho siempre, que es ofrecer un contenido de calidad y un buen servicio. Evidentemente hay que ofrecer esos contenidos a la forma qne la que el espectador y el oyente de hoy consume esos contenidos: unas buenas aplicaciones, una buena difusión de la oferta de cada medio y una marca que genere confianza y proximidad y que la persona quieran estar en contacto con ella”.

Una recomendación que tiene muy en cuenta que las tecnologías digitales han provocado importantes cambios en el proceso de comunicación, con un público que es más exigente y reclama contenidos de calidad a los que accede donde y cuando quiere.