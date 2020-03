La NBA sigue paralizada después de que en la madrugada del jueves haya sido suspendida la competición después de que el jugador de Utah Jazz haya dado positivo por coronavirus antes de disputar el partido frente a Oklahoma. Precisamente, el propio jugador bromeó este mismo lunes sobre la enfermedad en sala de prensa, donde tosió y tocó todos los micrófonos. Una 'broma' que ha levantado las críticas en redes sociales contra el francés.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4