Irene Montero da positivo por coronavirus y todo el Gobierno se hace las pruebas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo en coronavirus, según ha explicado el Gobierno a través de un comunicado oficial. Irene Montero se encuentra bien, y a lo largo de esta mañana se le hará la prueba de la enfermedad al resto de miembros del Ejecutivo.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pareja de Montero, se encuentra en cuarentena por esta situación. Según fuentes consultadas por COPE, Iglesias ha sido sometido a la prueba del coronavirus y ha dado negativo.

Según ha informado la ministra en su cuenta de Twitter, fue en la jornada de ayer cuando empezó a notar los síntomas de la enfermedad.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.