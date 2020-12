El laberinto burocrático de la administración no solo afecta al SEPE y a quienes están pendientes del Ingreso Mínimo Vital. Más de 51.000 personas han fallecido este año en las listas de espera de la dependencia, sin noticias de los servicios sociales. Son datos del último MOMO, el sistema de Monitorización de la Mortalidad del Ministerio de Derechos sociales contrastados por la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales. De ellos 20.000 ni siquiera habían sido valorados. El resto esperaban ayuda domiciliaria, una residencia o alguna prestación que no ha llegado y que tras un largo periodo periodo de trámites se les habia concedido. Esta asociación concluye que el sistema de atención a los dependientes está siendo catastrófica. "Ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia", señalan a COPE.

“A MI VECINA CUANDO LE LLEGÓ LA CONFIRMACIÓN YA NO EXISTÍA"

El tiempo medio para resolver un expediente de dependencia es de 430 dias. Actualmente hay más 380.000 personas esperando una respuesta de la administración. Están en el limbo de los retrasos, el cierre administrativo y la falta de atención.

Una de ellas es Paula. Tiene 85 años, sufre parquinson bastante avanzado y cuenta a COPE que lleva siete meses esperando tan solo la respuesta a su petición de que revisen su grado de dependencia y de discapacidad. "Necesito un apersona que me ayude para todo, para levantarme, ducharme, ya casi no puedo coger cosas”, señala.

Sus hijos presentaron toda la documentación. "En Abril o Mayo lo hicieron, pero todavia no sabemos nada. Ni siquiera si la han estudiado o si está perdida”, señala. Para ella, es casi imposible contactar con los servicios sociales. "No entiendo que pasa, a ver si pronto nos dicen algo o lo mismo me pasa como a mi vecina de enfrente que llevaba mucho tiempo esperando, más que yo, y cuando le llegó el aviso de que se lo habían concedido ya no existía la mujer”, ha contado a COPE.