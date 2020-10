El 40,7% de los usuarios de cigarrillos electrónicos creen que son una ayuda para dejar de fumar tabaco convencional

El 40,7 por ciento de las personas que utilizan cigarrillos electrónicos creen que son una ayuda para dejar de fumar tabaco convencional y, además, hasta un 31,2 por ciento señalan que mejoran el estado de salud, según se desprende de un estudio elaborado por SIGMA DOS, y que ha sido encargado por la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPV).

En el trabajo, tal y como ha explicado el subdirector de Investigación de SIGMA DOS, José Luis Rojo, en el encuentro digital 'El perfil del vapeador en España y falsos mitos sobre el vapeo', organizado por Europa Press, se han realizado entre el 11 y el 22 de febrero 510 entrevistas a personas de Valencia, Madrid y Barcelona que utilizan los cigarrillos electrónicos.

Así, se ha observado que el 93 por ciento de los usuarios de estos dispositivos son exfumadores; más del 78 por ciento lo utiliza de forma exclusiva (el 21,3 por ciento combina su uso con el tabaco convencional); y el 81,9 por ciento lo usa diario, especialmente los hombres (84%).

"El hecho de que el 93 por ciento sean exfumadores de tabaco muestra que los cigarrillos electrónicos son la puerta de salida del tabaco, y no la puerta de entrada como muchos dicen. Y es que, el principal objetivo del vapeo es lograr que los fumadores abandonen el tabaco", ha comentado el presidente de UPEV, Arturo Ribes.

Del mismo modo se ha pronunciado la presidenta de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (ANESVAP), Ángeles Muntadas-Prim Lafita, quien ha asegurado que si hay evidencia de algo es de que "los cigarrillos electrónicos sirven para dejar de fumar", como así se ha evidenciado en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Francia.

Asimismo, la encuesta ha reflejado que el 53,9 por ciento de los usuarios de estos dispositivos sólo los suele usar en casa, si bien el 26,1 por ciento lo hace en cualquier lugar que esté permitido, el 20,8 por ciento en la calle, el 10,8 por ciento en terrazas de bares y cafeterías, y el 5,5 por ciento dentro de bares o restaurantes.

Por otra parte, el estudio ha puesto de manifiesto que los usuarios de los cigarrillos electrónicos son principalmente hombres (63,8%), y con edades comprendidas entre los 30 y 44 años (42,5%) y entre los 45 y 64 años (31,7%), teniendo el 21,7 por ciento de los consumidores entre 18 y 29 años. Asimismo, el 38,7 por ciento tiene estudios secundarios y el 75,1 por ciento está trabajando.

En este punto, Ribes ha destacado los esfuerzos que está realizando el sector para evitar que los menores de edad utilicen los cigarrillos electrónicos, informando de que, por ejemplo, en las compras 'on line' se ha generado un sistema de 'doble check' en el que se pide adjuntar el DNI del comprador.

Precisamente por ello, tanto Ribes como Muntadas-Prim han pedido a las administraciones que en la "obsesión" que tienen con que los menores no utilicen los cigarrillos electrónicos no "sacrifique" el derecho a la salud de los adultos que vapean, dado que "se ha demostrado" que ayudan a dejar de fumar tabaco convencional, "como así también lo aseguran los propios consumidores".

En el estudio se ha mostrado también que el 56 por ciento de los usuarios están "altamente satisfechos y comprometidos" con la recomendación de su uso; el 38 por ciento, aunque ha tenido una experiencia satisfactoria, no lo recomendaría; y el 6,4 por ciento no consideran que su experiencia haya sido gratificante y, por tanto, no aconsejarían su uso a otras personas.

Finalmente, tanto el presidente de UPEV como la presidenta de ANESVAP han pedido al Gobierno y, en concreto, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, una reunión porque en España hay "cientos de miles de personas que han dejado de fumar tabaco con esta tecnología disruptiva".

"Sabemos que hay un cinco por ciento de los cigarrillos electrónicos que no pueden ser bueno para la salud, pero nosotros no comparamos el vapeo con respirar el aire puro de las montañas, sino que estamos hablando de una alternativa al tabaquismo", ha zanjado Ribes.