La pelea conyugal que quedó para siempre retratada en la Historia del Arte y que hoy se puede ver en la Galería de las Colecciones Reales

Las historias de amor no siempre terminan como dicen los cuentos infantiles. Los protagonistas no siempre son felices y comen perdices. De hecho, en más de una ocasión, han terminado atragantándose con ellas o tirándoselas a la cabeza.

Algunos romances parecen escritos por la tragedia misma. Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón –la hija pequeña de los Reyes Católicos–, por ejemplo, vivieron un matrimonio marcado por la pasión y, al mismo tiempo, el desencanto. La falta de un heredero varón fue, para el monarca inglés, motivo más que suficiente para pedirle a la infanta castellana el divorcio. Lo que supuso, por otra parte, el germen de la Iglesia Anglicana. Siglos después, el caso de Frida Kahlo y Diego Rivera nos muestra que ni el arte ni la intensidad del amor garantizan la armonía; sus celos, traiciones y reconciliaciones hicieron de su relación un torbellino que desafió cualquier cuento de hadas.

LA ROLDANA

Algo parecido le sucedió a Luisa Roldán (1652-1706) con Luis Antonio de los Arcos. Más conocida como ‘La Roldana’, Luisa fue la quinta de los doce hijos que tuvo en Sevilla el gran escultor Pedro Roldán y Fresneda con Teresa de Jesús Ortega y Villavicencio.

Nacida con toda probabilidad a finales del mes de agosto o principios del de septiembre de 1652 –ya que su partida de bautismo está fechada el 8 de septiembre de ese mismo año–, logró convertirse no solo en una de las principales figuras del Barroco andaluz y español, sino también en la primera escultora, al menos española, de la que se tiene registro. Por desgracia, todavía hoy en día sigue siendo una artista olvidada.

LUISA O LA SOMBRA DE SU PADRE Y SU MARIDO

La Roldana se formó, como no podía ser de otra manera, en el obrador de su padre, Pedro Roldán. En la segunda mitad del siglo XVII, este es el mejor taller que hay, no solo en toda la ciudad de Sevilla, sino también en toda la Andalucía occidental.

Según el profesor Manuel Jesús Roldán, Luisa “fue una triunfadora que vivió su vida en libertad”. Desde pequeña, junto a su progenitor, “aprendió a leer y a dibujar, los conceptos básicos del tratamiento del barro y la madera y los conocimientos iconográficos necesarios para el oficio”. Pedro Roldán, de marcado carácter aperturista, educa a sus hijas en la “igualdad y la excelencia” y “al nivel de sus otros dos hermanos varones”.

El sevillano explica que la presencia de su padre, sin duda, “uno de los grandes creadores de la segunda mitad del siglo XVII”, es fundamental tanto en la vida personal como en la artística de Luisa. Además, apunta que, pese a aprender con y de él, termina superándole en “varios aspectos como el manejo del barro y las imágenes en pequeño formato o la delicadeza y la sensualidad de sus obras”.

Sin embargo, su padre no fue el único hombre importante en su vida. El 25 de diciembre de 1671, día de Navidad, Luisa contrajo matrimonio en la parroquia de San Martín de Sevilla con uno de los artistas que trabajaban junto a ella en el obrado de su padre: Luis Antonio de los Arcos. Un enlace al que sabemos que su Pedro Roldán se opuso, aunque si bien no conocemos del todo el por qué, parece ser que pudo deberse a que no confiaba del todo en su aprendiz.

Cuenta Álvaro Pascual Chenel que, unos días antes de la boda, el 17 de diciembre, “Luisa fue sacada de su casa paterna mediante mandamiento judicial permaneciendo bajo custodia del maestro dorador Lorenzo de Ávila hasta que se celebrase el enlace”. Curiosamente, este historiador del arte asegura que “el único documento legal localizado firmado por Luisa Roldán durante su época sevillana” es el expediente matrimonial.

Es muy posible que la boda supusiera también para el matrimonio el abandono del taller de Pedro. Los jóvenes esposos –ambos contaban apenas los veinte años– deciden establecerse como artistas independientes. En esta nueva etapa, será Luis y no Luisa quien firme los contratos “pues por ley y salvo excepciones una mujer casada no podía figurar como parte en documentos contractuales”, dice Pascual.

Pedro Roldán

OTROS DESTINOS

El talento y la fama de ‘La Roldana’ crecían encargo tras encargo. Aunque el taller de su padre le aseguraba trabajo y sustento económico, Luisa aspiraba a algo más: el reconocimiento. Y eso solo podía conseguirlo en solitario, lejos de su padre que, por su indiscutible valía, acaparaba muchos de los contratos que entonces se firmaban en Sevilla.

Es por eso por lo que, quizá, decide trasladar su propio taller a la ciudad de Cádiz para la que hará un magnífico Ecce Homo (1684) –siendo la primera obra que tenemos perfectamente documentada de ella como autora–, el monumento para la Semana Santa y las imágenes de los santos patronos Servando y Germán (1687) que hoy se conservan en la catedral gaditana.

Europa Press Taller de Pedro Roldán

No obstante, será su estancia en Madrid la que le traerá mayor gloria y también sufrimiento. Luisa marchó a la Corte junto a su marido en 1689, donde conseguirá convertirse en escultora de cámara. Allí, reconoce Manuel Jesús Roldán, “conocerá también la necesidad económica porque la corte madrileña, provinciana y cateta, pagaba mal y tarde”.

De hecho, se conservan varias cartas dirigidas al rey Carlos II en las que la escultora suplica ayuda, lamentando que “por estar pobre y tener dos hijos, lo paso con grandes estrecheces pues muchos días falta para lo preciso para el sustento de cada día”, llegando incluso a pedir vestuario o una ayuda de costa. Ese fue uno de los motivos por los que la artista sevillana comenzó a trabajar el pequeño formato que tanta fama le daría luego.

MINISTERIO DE CULTURA (Foto de ARCHIVO)La pieza, adquirida mediante subasta por 330.000 euros, refuerza la presencia de mujeres artistas en las colecciones públicas estatales y consolida al Museo Nacional de Escultura como centro de referencia en torno a la artista sevillana.REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DE CULTURALa pieza, adquirida mediante subasta por 330.000 euros, refuerza la presencia de mujeres artistas en las colecciones públicas estatales y consolida al Museo Nacional de Escultura como centro de referencia en torno a la artista sevillana.REMITIDA / HANDOUT por MINISTERIO DE CULTURA09/10/2024

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

La vida de Luisa Roldán estuvo marcada por la experiencia directa del dolor, pues hubo de afrontar la pérdida de varios de sus hijos. “De los siete que tiene, al menos cuatro mueren, y dos lo hacen en el mismo mes. Lo que le provocó, seguro, un dolor intenso que debió reflejar en sus esculturas”, explica Roldán. Sin embargo, no todo en su trayectoria quedó teñido por la desgracia: también supo encarnar en sus obras la hermosura y la pasión, porque, como señala el historiador del arte, “cuando alguien representa en sus obras el dolor, la belleza y la pasión de una forma tan clara es porque las ha vivido”.

En Madrid, además, ‘La Roldana’ descubre que su marido la ha engañado durante trece años alimentando, como apunta Manuel Jesús Roldán en su novela Cara de ángel. La Roldana (1652-1706), “una boca bastarda”. Luisa decide vengarse de la mejor manera que sabe hacerlo: a través del arte.

Aunque no está reconocido de forma oficial, retrató a su marido en El arcángel san Miguel venciendo al demonio (hoy expuesto en la Galería de las Colecciones Reales). En esta, asegura el novelista, “ella es el bien, es decir, San Miguel arcángel, y su marido el mal, encarnado en la figura del demonio”.

La obra destaca por varias cosas. En primer lugar, reconocen desde Patrimonio Nacional, la talla “es muestra significativa de su versatilidad como escultora”. Por otra parte, no solo destaca el dinamismo que la espada flamígera levantada o la capa del arcángel dan a la obra, sino que también es reseñable el cuerpo del diablo, que “evidencia su habilidad en la representación del desnudo”.

Pero lo que más llama la atención es el modo de firmar la obra. Luisa se atribuye la autoría de esta soberbia escena en la sandalia del arcángel. Ahí deja escrito no solo su nombre, sino también su cargo, escultora de cámara, y su ciudad natal Sevilla. Todo ello en una búsqueda de ser eterna, de pervivir de la mano de su obra artística.