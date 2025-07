Un numismático descubre el detalle de esta moneda del rey Juan Carlos con un valor desorbitado: "Muy pequeñas"

En el escaparate de un comercio del número 25 de la calle Mayor de Madrid se esconden retazos de la historia de España en forma de moneda. Lo explica Ángel Fernández, experto numismático entrevistado por Carlos Moreno ‘El Pulpo’ en Poniendo las Calles, donde ha desvelado el misterio tras algunas monedas de Juan Carlos I que pueden alcanzar cifras impensables. “Las pesetas de Franco o de Juan Carlos, por norma general, no valen casi nada, pero hay algunas con unas características muy concretas que sí pueden alcanzar un valor muy alto”, afirmó el especialista.

El valor oculto

Más sobre monedas La moneda en circulación por la que los coleccionistas han llegado a pagar 115 millones de euros: debes de fijarte en esto

El truco está en el detalle. Literal. Algunas monedas tienen grabadas unas pequeñas estrellas que marcan el año exacto de acuñación, y en eso puede estar la diferencia entre un objeto sin valor y otro que se cotiza en miles de euros. “Esas estrellas casi ni se ven a simple vista. Hay que usar una lupa. Pero si corresponde a uno de los años raros y, además, la pieza está en muy buen estado, entonces sí puede valer bastante dinero”, aseguró Fernández.

Una de las piezas más codiciadas que menciona es la peseta de 1946 con la cara de Franco, diseñada por Mariano Benlliure. “Tiene un bultito en la nuca. A Franco no le gustó y mandó retirarlas. Si tienes una de esas, aunque esté gastada, puede valer miles de euros”, explicó. Un pequeño chichón en el diseño que hoy se traduce en un valor desorbitado.

Una joya única

La mayoría de las monedas que se conservan en casas particulares, en viejas latas de cacao o sobres de recuerdos, tienen poco valor numismático, especialmente si no provienen de una colección bien conservada. “Si no están en un estado de conservación altísimo o no son piezas raras, no interesan. El 99% de las monedas que la gente tiene en casa no valen”, reconoció Ángel.

Alamy Stock Photo Moneda de una peseta de España con la esfinge del rey Juan Carlos I y el escudo constitucional

No obstante, en su tienda, Numismática Mayor 25, también se comercia con otros objetos de colección: medallas, relojes de bolsillo, condecoraciones antiguas o plumas estilográficas. Y aunque Ángel ha tenido entre manos piezas de gran valor, hay una que aún sueña con encontrar: un ocho escudos de Luis I acuñado en Segovia, una de las monedas más escasas y valiosas de la historia de la monarquía española. “Luis I reinó solo seis meses. Las monedas que se hicieron en Segovia durante su corto reinado son casi imposibles de conseguir. Pero ese es mi sueño”, confesó emocionado.

Sobre si existe un perfil claro del coleccionista de monedas, Fernández fue tajante: no. “Hay de todo: desde el que invierte con sensatez hasta el que gasta más de la cuenta sin que se entere su mujer”, bromeó. Eso sí, todos coinciden en algo: la pasión. Gracias a ferias, al boca a boca, a las reseñas y a su propio canal de YouTube, Numismática Mayor 25 ha conseguido una comunidad de entusiastas que valoran tanto el objeto como su historia.

Alamy Stock Photo Numerosas monedas antiguas de España. Pesetas españolas de la época del rey Juan Carlos I.

Fernández insiste en que en su sector también existe un mercado negro, dada la facilidad para transportar piezas pequeñas y valiosas. Sin embargo, recalca: “Nosotros somos muy cuidadosos. Queremos estar aquí muchos años”.

El comercio está abierto todos los días, incluidos los fines de semana, y se ha convertido ya en parada obligatoria para quienes visitan el centro de Madrid. No solo para vender o comprar una moneda, sino para acercarse, como dice el Pulpo, a un lugar donde "cada objeto tiene una historia que contar".