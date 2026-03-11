José Luis Corral, historiador: "Ángel Sanz Briz logró salvar la vida de más de 5.000 judíos aunque, en España, la izquierda no lo vio con buenos ojos"

El historiador y escritor José Luis Corral ha repasado la figura del diplomático Ángel Sanz Briz en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo'. Durante su intervención, Corral ha reivindicado la historia del conocido como 'ángel de Budapest', un hombre que, destinado en Hungría en plena Segunda Guerra Mundial, salvó la vida a más de 5.000 judíos del Holocausto.

Una ingeniosa artimaña diplomática

En 1944, Sanz Briz se encuentra como encargado de negocios en la embajada de Budapest, un territorio controlado por los nazis. Allí es testigo directo de la terrible persecución al pueblo judío, con redadas constantes en el gueto y deportaciones a campos de exterminio.

Movido por sus convicciones católicas, decide poner en marcha un plan. Para ello, utiliza un decreto de Primo de Rivera de 1924 que permitía a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 solicitar la nacionalidad española. Aprovechando esta vía, Sanz Briz comienza a emitir pasaportes y salvoconductos para protegerlos.

Ángel Sanz Briz

Aunque solo unos 100 de los rescatados eran realmente de origen sefardí, la trampa funciona. Con esta argucia diplomática consigue proteger a más de 5.200 personas, en su mayoría judíos asquenazíes, que al ser considerados ciudadanos españoles escapan de una muerte segura. Corral apunta que, pese a la magnitud de la tragedia, "salvó a muy pocos, salvó al 1 por 100, pero salvó a todos los que pudo".

Un héroe sin reconocimiento unánime

El historiador explica que el reconocimiento a Sanz Briz en España no ha sido unánime, un hecho que atribuye a su biografía. "Estuvo involucrado en el bando nacional, y por eso quizá la izquierda no lo vio con buenos ojos, a pesar de que hizo cosas realmente extraordinarias", ha afirmado Corral. Esta polarización, señala, ha llegado hasta la actualidad.

Ángel Sanz Briz

Como ejemplo, el historiador ha recordado que en 2023 "el grupo parlamentario VOX hizo una petición en el Congreso de los Diputados para que se hiciera un homenaje, y la mayoría del congreso rechazó hacerle ese reconocimiento". El conocido como el Schindler español trasciende, según Corral, cualquier ideología.

El diplomático aragonés se jugó la vida, como demuestran las cartas que enviaba al gobierno de Franco. En ellas, como ha desvelado Corral, "critica el régimen nazi y está denunciando lo que están haciendo los nazis", aunque sus advertencias no tuvieron gran acogida. Su motivación, según el historiador, era puramente humanitaria: "Lo hizo desde el corazón, porque creía su obligación, como ser humano, salvar a otros seres humanos".

Una vida de novela

Tras la guerra, Sanz Briz continuó su carrera diplomática en destinos como Estados Unidos o Bélgica, siendo uno de los diplomáticos de mayor prestigio del país. Su último puesto fue el de embajador ante la Santa Sede, en Roma, donde falleció en ejercicio el 11 de junio de 1980. Sus restos fueron repatriados y descansan en el cementerio de Torrero, en su Zaragoza natal.

Pese a que su historia ha sido contada en el libro 'Un español frente al Holocausto' de Diego Carcedo o en la película 'El Ángel de Budapest', José Luis Corral se muestra sorprendido de que no exista "una gran novela histórica sobre la figura de este personaje". Según el historiador, "tiene todos los ingredientes: la guerra, el Holocausto, el espionaje, la intriga, la falsificación de documentos", y concluye que es una figura que "merece ser reconocido mucho más en nuestro país".