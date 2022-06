Lucía, una joven que fue mamá con 15 años y pese a las presiones no quiso abortar: "La vida es un regalo"

Lucía tiene ahora 22 años y tiene 3 hijos: Rodrigo, Rocío y Gonzalo. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años. Sufrió bastantes presiones para abortar y siguió adelante con su embarazo. Ha contado su historia en 'La Tarde'.

Ella tenía claro que "yo haya hecho cosas a destiempo mi hijo no tiene por qué pagar las consecuencias. Mi familia quería que abortase para no condicionar mi vida, y mis estudios y es que la vida es un regalo". Ese primer embarazo tan joven, cuenta Lucía, fue muy bueno. "Yo seguía yendo a clase y había compañeras que miraban un poco regular. Otros compañeros majísimos se ofrecían a llevarme la mochila".

En el instituto le dieron facilidades en todo momento para ir al médico y disfrutar de su bebé. "No puedo tener queja. A la profesora de Educación Física se lo dije para poder excusarme", decía entre risas. Lucía recibió todo el apoyo y también de la Asociación Red de Madres de Albacete. "Me puse en contacto y la verdad que me apoyó mucho a nivel psicológico y moral incluso a reunir esa fuerza para poder comunicárselo a mi familia". En casa la noticia generó mucho conflicto porque "realmente en cuanto al tema del aborto hay muchos puntos de vista".

"Rodrigo reunió a toda la familia"

¿Y cómo se apañó Lucía con 15 años para sacar a Rodrigo adelante? "Pues estupendamente. La verdad es que es un gustazo tener esa fuerza. Llevártelo al parque. Él nació en octubre y también cuarto de la ESO me lo pudieron adaptar. Al final, todo sale", cuenta.

Rodrigo, cuenta su mamá, es un niño estupendo. "Es muy sensible. Es muy bueno y simpático. Se relaciona bien con la gente pero es muy 'sentío'".

Por último, ha querido enviarle un mensaje a todas las futuras mamás que se encuentran en la situación que vivió ella. "Yo hubiera echado en falta tener a mis padres más cercanos en ese momento pero que sepan que la vida es un regalo enorme que no se puede rechazar. Rodrigo reunió a toda la familia. Ahora mis padres están pletóricos con sus nietos y eso es un gustazo".