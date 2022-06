Ignacio García Juliá, en TRECE: “Estas leyes son imposiciones morales a cómo debemos pensar y vivir"

Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia, ha estado en ‘TRECE al día’ para explicar cómo está siendo la organización de la gran marcha convocada este domingo, en Madrid, por la vida y la verdad: “No es fácil contamos con medios muy reducidos, pero derrochamos ilusión. Hemos tenido muchas adhesiones, por eso sabemos que va a ser un éxito y vienen autobuses de toda España. La gente que viene en autobús es el mayor indicador de ilusión porque eso significa que algo les importa lo que allí se intenta reivindicar”.

¿Por qué es necesario salir a la calle a defender el derecho a la vida? Ignacio argumenta que la premisa son los ataques que se están haciendo a la misma:“La ley de eutanasia nos la proclamaron en plena pandemia, donde médicos que tiene que apuntarse previamente para decir que no van a practicar eutanasia, y esto es una lista negra… ahora, otra modificación de la ley del aborto donde las niñas, de entre 16 y 18, van a poder abortar sin consentimiento paterno y, además, anulan el periodo de reflexión que había antes de un aborto”. Pero no solo se defiende la vida, también la verdad y la educación: “También por la LOMLOE, por la educación también salimos los padres y abuelos en contra de todas estas leyes. La ley está impregnándolo todo con unas imposiciones morales a cómo debemos vivir y pensar que no le corresponde a un gobierno legislar en ese sentido”.

Más de 200 organizaciones han convocado la Manifestación en Defensa de la Vida y la Verdad, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de junio en Madrid. Una marcha con ambiente festivo: “No somos gente triste y enfadada, somos gente esperanzada y sabemos que la solución llegará, pero está en nuestras manos, que eso se acelere, que se produzcan adhesiones… manifestémonos y que la gente se dé cuenta de que no están solos y que somos muchos los que estamos hartos”, apunta Ignacio.

“Del Gobierno no esperamos nada, es un autista moral, da igual lo que le digamos. Legislan con mucha prisa… ya lo hemos intentado, querer hablar y no poder porque no te reciben. Es importante para los siguientes, para que comprendan que hay que desmontar estas leyes antivida que atacan a la libertad del individuo, a la libertad de los padres a educar a sus hijos… no nos vamos a conformar”, sentencia el presidente del Foro de la Familia explicando la importancia de esta convocatoria.