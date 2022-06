5 días para la manifestación del 26-J: Marta apostó por la vida y hoy su mayor recompensa son sus dos hijos

Contra viento y marea, en circunstancias realmente difíciles, casi imposibles, Marta tuvo a su segunda hija hace ahora 9 años. Ella y su hermano son su mejor recompensa. Con valentía y apoyo ha conseguido criar en solitario a sus dos hijos. El mayor tiene ahora 26 años y trabaja y la pequeña disfruta a tope de su vida, posible por la generosidad de su madre y el acompañamiento de la Federación Española de Asociaciones Provida que Marta define como “mi familia”.

Su primer marido murió y el segundo la maltrató, la arruinó y la abandonó, pero Marta siguió adelante incluso después de que, tras haber dejado esa relación, él la violara y, tras esa agresión sexual, ella se quedara embarazada y volviera a sufrir una grave agresión por su parte cuando estaba en cinta que le obligó a estar inmovilizada varios meses para no perder a su hija.

“Es un milagro que mi hija y yo estemos en la vida, nacimos dos veces porque mi pronóstico era muy grave también las circunstancias y cómo me quedé embarazada. Las responsables de la asociación provida de la zona en la que yo residía me prometieron que nos cuidarían y lo cumplieron. Y fue así como mi hija nació con mucho amor” señala Marta que ahora tiene 50 años.

“Me proporcionaron médicos de pago, comida todos los meses y todos los cuidados intensivos que necesité durante el embarazo. Se presentaban desde primera hora de la mañana en mi casa y estaban hasta por la noche para lavarme, asistirme, cuidar de mi otro hijo, hacerme la comida. No se puede agradecer con nada la labor que hicieron” asegura.

Este apoyo fue esencial para que ella pudiera sacar a sus hijos adelante en solitario tras una historia que ella reconoce “es larga, dura y de lucha constante”.

“Aunque la verdad es que pensé abortar también sentía que seguía con el embarazo podía salvar la hija de mi vida y mi propia vida. Por aquel entonces mi otro hijo tenía 16 años y yo decidí jugármela. A día de hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Mi recompensa a todo mi esfuerzo, mi sufrimiento y mi lucha son indudablemente mis hijos” afirma Marta.

Ahora sus hijos son su orgullo y lo que más quiere su madre para ellos es “que sean felices y, sobre todo, que sean buenas personas y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mi hijo mayor tiene 26 años, tiene su trabajo, su novia su piso y se forma al mismo tiempo y mi hija tiene muy buenas notas y es muy inteligente y está feliz”.

A pesar de ello reconoce que: “es muy duro hacer a la vez de madre y de padre, pero bueno yo estoy ahí, una de cal y otra de arena. Intentamos que, de alguna manera, las carencias que pueda haber pues llenarlas con los que estamos. Estamos pocos, pero estamos y ya está”.

Mencía “de bailarina a futura actriz”

Con sus 9 años Mencía se define a sí misma como “una bailarina”. Bailar es su actividad favorita y está muy contenta de estar en una academia de baile especialmente desde que se apuntó también una de sus mejores amigas.

Su futuro lo ve, desde luego, subida a un escenario: “yo de mayor quiero ser actriz. Me gusta mucho hace teatro porque un día con un grupo nos pusimos a bailar en la calle y nos aplaudieron mucho, fue toda una experiencia y me divertí mucho”.

Además de su tendencia artística Mencía es muy buena alumna. Explica a COPE que “saco buenas notas, estoy en tercero y hay poquísimas probabilidades para que no apruebe”.

Le encanta leer y es uña y carne con su madre “yo no me veo sin mi madre, quiero estar con ella y no quiero que nadie nunca nos separe”.

26-J Marcha por la vida

Para poner en valor historias como la de Marta y otras muchas personas que han apostado por la vida a pesar de todas las dificultades más de 200 organizaciones provida han convocado a una manifestación en Defensa de la Vida y la Verdad el próximo domingo 26 de junio en Madrid.

La marcha partirá de la glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón bajo el lema “¡Nos jugamos la vida!¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana! Llega después de toda una batería la reciente reforma de la Ley del Aborto y de la Ley de Eutanasia dentro de un proceso de ingeniería social que según subrayan los convocantes ataca al corazón de la familia y destruye el orden social bastado en los fundamentos cristianos.

Toda la información sobre esta marcha está en la web www.nosjugamoslavida.es en la que pueden también contribuir a su financiación.