Una perrita es abandonada en medio de la autopista, un hombre la ve y lo que pasa después emociona a todos

La pandemia del coronavirus no ha provocado que la crueldad de algunos con los animales haya decaído. Todo lo contrario: los animales abandonados no han dejado de ser una constante en las ciudades. Quienes les tratan así lo hacen sin ningún pudor, dándole una importancia mínima a la suerte que vayan a correr. Sea buena (al menos, sobrevivir) o la peor de todas.

Y, sin embargo, todavía hay personas capaces de mirar más allá de sí mismas y preocuparse lo suyo por esas mascotas que tanta compañía nos hacen. Y que pueden aparecer, si sus dueños han dejado de serlo, en los lugares más insólitos. Que se lo digan a los habitantes de Guanajuato (México).

El rescate más emocionante

Rafael Figueroa afrontaba un día de trabajo cualquiera. Este periodista local del canal Meganoticias León se encontraba en la calle, junto a un compañero cámara, en busca de noticias. No había habido mucha suerte hasta entonces. No obstante, ya se sabe que los informadores con buen colmillo se patean todo tipo de lugares, ya que la primicia siempre puede estar a la vuelta de la esquina. Por eso, no había que rendirse tan pronto.

Entonces, la noticia se presentó de sopetón ante Rafael y su cámara. Lo hizo en un sitio totalmente inesperado: una autopista. ¿Qué se puede contar en las inmediaciones de una? Salvo dar cuenta de algún atasco descomunal o de un accidente importante, poca cosa. Pero ese día sí había algo que contar más allá de asuntos relativos al tráfico: una perrita se encontraba atrapada en la carretera.

Una dificultad añadida para la situación, ya de por sí peliaguda, era el estado del animal: la perrita tenía una pata herida. Y, por supuesto, ningún conductor de los que habían podido divisarla desde sus vehículos se había detenido a ayudarla. Fue en ese momento cuando los periodistas vieron al can y decidieron sacarlo del atolladero.

Las cosas tampoco iban a ser fáciles para Rafael y su acompañante. Había que atravesar la avenida, conseguir llevarse a la perrita del lugar y conducirla hasta un lugar seguro. Debido a alguna experiencia traumática previa, esta no parecía estar muy por la labor de irse con ningún humano cuando vio aparecer a los dos periodistas. Su miedo era inmenso. ¿Cómo combatirlo para salvarla de un posible destino fatal?

Por si la providencia no había sido ya suficientemente magnánima con la perrita, que había encontrado al fin a dos salvadores, apareció en escena otro más: un vigilante que pasaba por la zona y que se ofreció a ayudar.

Un final feliz

Una vez que la perrita ya se encontraba sana y salva, Rafael pudo contar su historia a los telespectadores de Meganoticias León. “Es parte de nuestro compromiso con la sociedad al tenerlos informados, pues uno cuando anda en la calle se encuentra cosas como estas. Este animalito estaba en la principal arteria vial de la ciudad completamente desorientado, podemos ver que está herido de su pata”, relató ante la cámara.

Por supuesto, la perrita acabó en un albergue lo antes posible, para que así pudiese ser tratada de su dolencia en la pata. “La autoridad debe hacer algo. Este animalito estuvo a punto de estar arrollado y afortunadamente pudimos apoyar”, denunció Rafael. Lo hizo para romper una lanza en favor de las asociaciones que acogen a tantos y tantos perros durante el año, con todavía más trabajo debido a la pandemia. Pero también para denunciar las malas artes de aquellas personas capaces de dejar tiradas a sus mascotas de la noche a la mañana.

Ahora, la perrita con la que el informador se topó destino mediante, bautizada como Altacia, tendrá, por suerte, una vida mejor. Al menos, y por suerte, se le ha presentado la oportunidad de empezar de cero con una nueva familia. Todavía debe encontrarla, pero quién sabe si habría tenido esa posibilidad de volver a gozar del cariño humano de no haber sido por el gesto heroico de Rafael Figueroa.