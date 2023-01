¿Qué pasos debo seguir si mi perro está estreñido?

El estreñimiento es algo común en los perros, por no mencionar que también es una molestia y un problema para nuestra mascota. Además, esto nos genera preocupación, porque vemos que algo no va bien durante los paseos diarios que hacemos con el animal para que haga sus necesidades. Encima el estreñimiento les causa mucho dolor a los perros al no poder eliminar las heces.

Normalmente, cuando nuestros perros tienen estreñimiento, suelen mostrar malestar, están apáticos, tienen el abdomen hinchado, no quieren comer e incluso pueden llegar a vomitar. Es por ello que es necesario que identifiquemos el origen del problema para remediarlo lo antes posible.

Explicación y causas

El estreñimiento se genera cuando las heces pasan más tiempo del debido en el colón del animal. La dificultad para expulsarlas las retiene en este lugar, que sigue absorbiendo agua, haciendo que las heces se vuelvan más secas y duras y, por tanto, más difíciles de expulsar. Cuando esta situación se prolonga más de la cuenta, puede derivar en un daño al colón, causado por la dilatación de este, que requiere una cirugía.

Las causas que pueden llevar al estreñimiento son muchas. La más común es una alimentación inadecuada, con falta de ciertos nutrientes y de fibra. La deshidratación puede ser otra causa de esto. Por esta razón, cuando estamos estreñidos es recomendable beber agua, para ayudar hidratar las heces y que salgan cuanto antes.

También puede ser causado por la falta de movimiento intestinal, el cual puede ser generado por ciertos medicamentos y la falta de ejercicio físico. Otra causa de esto es que el animal puede tener estrés o porque no sale el tiempo suficiente a pasear por la calle.

Otra razón de estreñimiento puede ser que el animal haya ingerido algún palo u otro objeto extraño, como ropa o piedras, que pueden estreñir al can, al igual que ciertas patologías, como hernias, displasia de cadera, diabetes, hipotiroidismo, agrandamiento de la próstata o dolor en las cicatrices de una cirugía.

Aliviar los síntomas

Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que su alimentación es adecuada. Si le damos huesos con frecuencia, esta puede ser la razón de que el animal esté estreñido. Por lo que habrá que probar a retirarlos durante unos días.

Una buena forma de ayudar a nuestro perro a combatir el estreñimiento es darle algunas frutas y verduras, como la calabaza o la zanahoria (pero hay que limitarlas a una vez por semana). Otros vegetales que pueden ayudar son los de hoja verde, como las acelgas (debemos dárselas bien troceadas). También podemos añadir una cucharada de aceite de oliva virgen extra en su comida un par de veces por semana (actúa como un laxante natural).

También debemos asegurarnos de que beba suficiente agua, sacarlo a pasear con más frecuencia y durante más tiempo y jugar y hacer ejercicio con él, lo que estimulará el movimiento intestinal. Sin embargo, si el animal no defeca pasado un par de días, debemos llevarlo al veterinario lo antes posible para que puedan arreglar el problema cuanto antes.