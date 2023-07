La Inteligencia Artificial, a un paso de cambiar nuestra forma de relacionarnos con los gatos

Los gatos son una de las mascotas más populares del mundo.

Son bonitos, juguetones (cuando no les da por destrozar el mobiliario de la casa), peluditos e independientes.

De hecho, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, en España tenemos 29 millones de mascotas registradas en nuestros hogares, y el gato ocupa el tercer puesto en la lista de las mascotas más populares. ¿Pero qué dirías si te dijeran que podrías algún día hablar con tu mascota como si fuera una persona?

Hasta la fecha, todo lo que sabemos sobre la comunicación animal lo hemos aprendido a través de nuestros ojos, oídos y cerebro. Incluso hemos llegado a sumergirnos con aparatos muy complejos dentro del océano por muchos años para poder aproximarnos a la percepción del mundo animal.

La Inteligencia Artificialaspira a convertirse en algún momento en la herramienta que sea capaz de poder encontrar puntos de convergencia entre nuestro lenguaje y cualquier otro del planeta. Pero, si sirve para traducir textos babilónicos, por qué no usarla para traducir un idioma, como la de los gatos, en nuestros fonemas.

Hay una multitud de proyectos que se encuentran investigando el potencial de la Inteligencia Artificial para la fabricación de un traductor animal, que recopile las señales acústicas, químicas, eléctricas, cromáticas, vibraciones y danzas grupales. Un ejemplo de esto lo tenemos en Earth Species Project, una organización sin fines de lucro que se está dedicando a catalogar, entre otras cosas, los sonidos de los cuervos hawaianos o el sonido que hacenlas belugas en el río San Lorenzo, en Estados Unidos.

Objetivos y posibles riesgos

El principal objetivo de este tipo de proyectos sería la conservación de las especies, reconocer las necesidades que tienen y la búsqueda de su bienestar, entre otras cosas. Sin embargo, los científicos también están avisando de ciertos riesgos, dado que los animales pueden ser engañados con mayor facilidad para su consumo o explotación. ¿Cómo? Pues con señales acústicas que ya son utilizadas por los cazadores furtivos.

Esta misma herramienta también puede servir para la creación de paisajes sonoros y el desarrollo de herramientas que tengan la capacidad de examinar los movimientos de los animales registrados por satélite para la búsqueda de señales de enfermedad, estrés e incluso sus intentos de evasión de los humanos.

¿Por qué nos muerden los gatos?

Los gatos destacan, principalmente, porque tienen un comportamiento bastante particular o, al menos, muy distinto al de los perros. Gracias a un estudio de la Universidad de Michigan, ha salido a la luz la razón por la que estos animales muerden a sus dueños. Razón que puedes descubrir en el audio que te dejamos a continuación.

Y es que los animales no dejan de sorprendernos y Jon Uriarte, como dueño de un gato, explica en el audio previamente escuchado, dos de las razones por la que su gato suele morderle cuando está en casa. Además, según explica Uriarte en la sección 'Los de Bilbao' de 'Herrera en COPE', este estudio realizado por la Universidad de Michigan da mucho sentido a por qué el comandante Lara quería que "el gato de su mujer se perdiera".

¿Los perros son peligrosos según su raza?

Continuando con el comportamiento de los animales, nos hacemos una pregunta ¿Son los perros potencialmente peligrosos, peligrosos por naturaleza? Se trata de un tema que se avivó en debate hace un tiempo por un video en el que se veía a dos dueños de perros discutir porque uno había mordido al otro. El periodista de COPE, Paco Delgado, explica que "la clave no está en el entrenamiento", sino que "está en exponer al animal a situaciones" diferentes, porque así aprende cómo debe interactuar en estas. Porque un perro que pasa la mayor parte de su tiempo solo en el jardín de casa no actuará igual que un can que está acostumbrado a salir a pasear y jugar con otras mascotas. Puedes ver la explicación completa en el enlace del siguiente vídeo.