¿Son los perros potencialmente peligrosos violentos por naturaleza?: "No es cuestión de entrenarlos"

Resolvemos la gran duda: ¿son los perros potencialmente peligrosos, peligrosos por naturaleza? Algunos habréis visto el desafortunado vídeo de viral de los dueños que se enfrentan entre ellos porque uno de sus perros le parte el cuello al otro de un mordisco. Un tema que ha avivado el debate: "¿mi dogo argentino? Nooo, si está muy bien entrenado, no hace nada". ¿O lo hace?

Lo primero, qué dice la Ley: pues sobre este tema nos tenemos que remontar a 1999, donde los ppp se dividían en tres clasificaciones: por razas, si ya habían mordido, y por características. Y ojo, porque según esta última, si tu perro tenía el pelo corto, podía considerarse ya por eso peligroso.

Pero todo eso se cambió en un decreto y se dejó en las razas: los pitbulls, tosa inun, american stafford…Ya en la nueva ley de bienestar animal, aprobada hace sólo unos meses, se incluía en los primeros borradores la posibilidad de eliminar para siempre la lista de estos canes, que además se incluían, obviamente, en el total de perros que tendrían que pasar un test de conducta. No obstante, esa parte del borrador de la nueva ley quedo completamente eliminado.









¿Qué opinan los veterinarios?



Desde el Colegio de Veterinarios de Madrid, su vocal, Manuel Lázaro, defienden que la clasificación debería ceñirse estrictamente, a los que ya hayan tenido comportamientos violentos. Que les hagan un test de comportamiento. Como decía la nueva Ley de Bienestar Animal. Un perro, una personalidad única.

Y es que, insisten los expertos, la clave no está en el entrenamiento, NO. Está en exponer al animal a situaciones. Como ejemplo: un pitbull que toda su vida está en el jardín de enfrente de una casa, no está acostumbrado a interactuar con humanos. Si cualquier persona llega al perímetro, el animal tenderá a ladrarle y, si me voy, entiende que ha conseguido echarme. Y si a la próxima entro al jardín, el perro pasará al siguiente nivel: morderme.









Pero es que, más allá de veterinarios, expertos en canes denuncian que hay diferencia incluso dentro de las razas que se consideran peligrosas. Algunas necesitan más educación que otras. Pero en cualquier caso, coinciden con los veterinarios en que son animales moldeados por el hombre y que hay razas que no deberían clasificarse como PPP.

En conclusión: si nos encontramos una de estas razas por la calle, por si acaso, no nos lancemos a tocarlo. No porque el animal sea violento, sino porque pueda que no le hayan acostumbrado.