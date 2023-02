Esta es la razón por la que tu perro se come tus zapatos: lo hace desde que es un cachorro

Si tienes un perro en casa, es más que seguro que alguna vez se haya comido algún objeto de valor. Puede ser un cojín, una alfombra, ropa o tus zapatos. Aunque, por alguna extraña razón, estos últimos parecen ser el objetivo favorito de los canes.

Pero, siendo sinceros, la imagen de un perro pequeño llevando en la boca una zapatilla más grande que él es muy graciosa. Sin embargo, no deja de ser un mal comportamiento que puede volverse una costumbre más que molesta para nosotros. Especialmente cuando ha destrozado unos zapatos que son muy valiosos.

Es por esta razón que lograr que nuestra mascota deje de morder y comerse nuestros zapatos pasa a ser un reto en su adiestramiento. Alcanzar este objetivo es fundamental para que tener una mascota educada y obediente. Además de darnos la seguridad de que no se comerá unos zapatos cuyas piezas pueden ser tóxicas o hacer que el animal se atragante y se ahogue.

¿Por qué lo hace?

La razón de este comportamiento se debe a quelos perros tienden a morder todo lo que encuentran desde que son unos cachorros, se trata de algo que forma parte de su instinto. Cuando son cachorros muerden los objetos porque así es cómo exploran el mundo, además de porque les duelen las encías debido a que les están saliendo los dientes. Cuando ya son adultos continúan con esta costumbre para ejercitar la mandíbula.

Pero también pueden hacerlo por otras razones. Una de estas es por aburrimiento, la cual es bastante común. Cuando se encuentran solos o les falta estímulo, tanto físico como cognitivo, necesitan invertir toda su energía sobrante en algo que les agote y los zapatos siempre están a su alcance, por lo que se para nuestros canes es un perfecto pasatiempo.

Quiero que mi perro deje de hacerlo

Ante todo, tenemos que ser persistentes y decirle "no" cada vez que hagan esto, además de quitárselo lo antes posible. No debemos dejar que mordisquee nuestros zapatos por un rato para luego quitárselo cuando empiece a romper nuestro calzado. Si hacemos esto, nuestro can nunca aprenderá que este comportamiento está prohibido.

Una buena opción es ayudarle a combatir el aburrimiento, para evitar que le hinque el diente a nuestros zapatos. Podemos darle un juguete o un mordedor adecuado, preferiblemente que sea de silicona o de plástico duro y con sonidos. También le podemos dar otro tipo de mordedores que le ayuden a fortalecer la mandíbula.

Otra alternativa es jugar con ellos. Podemos plantearle un juego de olfato o sacarlo de paseo(ayudará a que se entretenga y rebaje los niveles de estrés). Esto hará que nuestros perros se sientan estimulados a nivel cognitivo y que quemen toda la energía que les sobra. Si a pesar de hacer todo esto, su comportamiento persiste, podemos pedirle ayuda a un adiestrador o etólogo canino para que nos ayuden a combatir esta conducta de nuestro amigo de cuatro patas.