María Segarra, enferma de SIBO: "Hay mucha gente afectada a día de hoy que no lo sabe"

Las redes sociales no solo han contribuido a la globalización haciendo populares a las personas, algunos vídeos o incluso productos. En el campo de la salud, también han contribuido con la visibilización de problemas, trastornos o enfermedades infradiagnosticadas que de otra de las maneras solo podríamos conocer si acaso, por el boca a boca. Este último año las redes se hicieron eco precisamente de una: SIBO. Este es un trastorno que afecta a aproximadamente el 15% de la población. Hablamos de la enfermedad que causa el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, con un aumento exagerado de microorganismos que generalmente no deberían encontrarse en esa parte del tubo digestivo.

Redes como TikTok o Instagram se han plagado en los últimos meses de usuarias que han ayudado a que pongamos nombre a los síntomas que tantas personas, en su mayoría mujeres, han experimentado a diario desconociendo su naturaleza. Los síntomas del SIBO suelen confundirse con los de otras enfermedades como la celiaquía, endometriosis o incluso algunas intolerancias alimenticias. Hoy hemos tenido en el programa a Sari Arponem, médico, investigadora y experta en microbiótica que habla de tratamiento “A veces solo se trata con antibióticos. No se busca la causa”.

De hecho, muchas de las afectadas en su mayoría chicas jóvenes narran cómo fueron diagnosticadas de manera tardía y en ocasiones errónea. La influencer María Segarra con más de 250.000 seguidores en redes, subía vídeos en el que advertía de su caso como enferma de SIBO y su dura travesía por esta enfermedad que se traducía en una pérdida paulatina de vida social y un duro proceso psicológico desencadenado de las molestias y dolencias crónicas.Así nos lo ha contado la propia María en ‘Herrera en COPE’: “En mi caso, y en otros no funcionan los antibióticos. Hay ciertos alimentos que yo no puedo tomar. Es verdad que me ha pasado que a veces, cuando salgo o viajo, no como o tengo que llevarme mi propia comida en la maleta”. Una realidad muy dura en la que muchas personas se movían con resignación hasta la labor de visibilidad que han llevado a cabo influencers como María que han sido el espejo donde mirar sus síntomas: "No doy a basto para poder contestra a todos los mensajes de mis seguidores. Quiero que la gente se infome y que se invierta un poco más en investigación".