¿Les gustan los niños a los perros?

De hecho hay razas que son auténticos cuidadores de niños. Los adoran y los vigilan para que no les pase nada. ¿Quién no recuerda a Nana, la San Bernado de Wendy, Miguel y Juan, los niños "no perdidos" de 'Peter Pan'?

De hecho la raza San Bernardo es una de las más protectoras con los niños. Estos grandullones que pueden llegar a medir 70 centímetros de alto - los machos-, un poquito menos las hembras -en torno a 65 centímetros- y que pueden alcanzar hasta 90 kilos de peso, son muy dóciles, fáciles de adiestrar e ideales para tener en casa con niños.

Son las razas de perros grandes las más adecuadas para convivir con niños, pese a lo que todos creemos de que si el perro es pequeño mejor. Pequeño más manejable, no quiere decir mejor carácter ni el más adecuado para enfrentarse al día a día con nuestros hijos. De hecho, son los perros grandes, los más pacientes y con mejor temperamento. (*No es una regla que se cumpla a rajatabla o como toda regla tiene excepciones. A los perros, les pasa como a los humanos, pese a pertenecer a una raza afable, uno puede tener mal carácter y al revés, los de razas pequeñas que suelen ser más quisquillosos, los hay que son auténticos peluches y pueden llegar a ser el mejor amigo de un niño).

Entre los pequeños y peluches encontramos el Bichón Maltés. Son alegres, juguetones y se pueden convertir en un compañero ideal de juegos para cualquier niño. Pero es que, además, son perfectos para convivir con otras mascotas, ya sean otros perros o incluso gatos.

El Bichón maltés es un raza que congenia muy bien con los niños

Al Pastor alemán le precede una de las mejores famas, ya que es considerado como una de las razas de perros más inteligenes. Los ejemplares de Pastor alemán son grandes, fuertes -por lo que es habitual encontrarles en las unidades caninas de la policía-, porque son muy buenos en guardia y defensa, pero sobre todo, son perros muy obedientes. Suele ser un gran protector de la familia. ESo sí, para esta raza la familia ideal sería una con miembros muy deportistas porque son animales que necesitan ejercitarse todos los días con actividad para descargar toda su energía.

El Pastor Alemán es un gran perro familiar, pero necesita hacer mucho ejercicio a diario

Otra raza a la que se puede calificar de familiar es el Collie. Protector por encima de todo, no permitirá que ningún desconocido se acerque a nuestros hijos. Sin embargo, su carácter es amable y si es posible, saludará al resto de perros que se encuentre durante su paseo, que debe ser largo porque como perro grande y fuerte necesita hacer ejercicio. El collie puede ser de pelo largo o corto, si tu collie tiene el pelo largo tendrás que cepillárselo a menudo para que lo mantenga sano y con brillo. Pese a su tamaño, esta raza se adapta muy bien a vivir en un piso aunque no sea excesivamente grande.

El Collie es una de las 15 razas que mejor se adapta a vivir en un piso pequeño

Otras dos razas de perros grandes que son cariñosos e ideales para vivir en una casa con niños son el Labrador y el Golden. Son fáciles de educar y si los niños quieren jugar, no les van a defraudar. Pero como los anteriores son razas de perros muy activas y necesitan largos paseos y si es posible correr durante los mismos.

Los labradores y los golden son razas muy apacibles

A los Bóxer les une una características con los niños: son juguetones. A esto se une que a los bóxer les gustan los niños y son muy protectores, no dejarán que nadie les haga daño.

El bóxer americano fue utilizado durante un tiempo como perro lazarillo

Los Galgos, son obedientes, tranquilos, cariñosos, y muy familiares. Sin duda una de las mejores razas para vivir en familia y no es lo único, pueden ser una gran ayuda en procesos terapeúticos. Quienes tienen un galgo en su familia te lo repiten hasta la saciedad, la convivencia con ellos es lo mejor.

Los Galgos son grandes amigos de los niños

Todas estas razas son adecuadas para compartir nuestra vida familiar, para formar parte de nuestro núcleo más estrecho. Hablamos de razas en general, pero luego cada animal es único. Como los humanos, todos nacemos buenos y luego, la vida, la educación nos va moldeando. Para que nuestro perro sea el mejor, deberemos educarle bien. Evitar que sea dominante y que tenga mal humor, aunque a veces, no se pueda evitar del todo.