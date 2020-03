Un hombre adopta a 600 perros y lo que pasa después emociona a todos

El ser humano no es, para nada, perfecto. Quizá una de las mayores demostraciones que evidencian esta realidad tiene que ver con los animales. Un día, se les acoge en casa con la mayor de las ilusiones y el compromiso de cuidarles. Al otro, ya no se quiere saber nada de la mascota en cuestión y se puede llegar a perpetrar toda una auténtica crueldad: abandonarla.

Es muy difícil llegar a entender cómo puede haber personas que toman la decisión de desprenderse de sus animales de compañía con total naturalidad. Como si nada, sin pensar en la suerte que correrán esos (mayoritariamente) perros o gatos. Todavía cuesta más comprenderlo si la época del año en la que se decide llevar a cabo el abandono es el invierno: frío, lluvia, nieve, soledad…

Aún hay esperanza para los animales abandonados

Serbia no es precisamente el mejor lugar para pasar los inviernos: las bajas temperaturas pueden alcanzar los 20 grados bajo cero. Aun así, allí también hay gente que toma la determinación (y tan tranquila) de dejar atrás a sus animales. Pueden morir en las calles, pero a pocos les importa.

Sin embargo, aún hay algunas personas con el corazón y el altruismo suficientes como para dar un paso en favor de los animales abandonados. Es el caso de Dejan, un hombre que decidió tener el mayor de los gestos en favor de las mascotas más desfavorecidas: aquellas sin hogar, desatendidas y necesitadas de un cariño más amplio que en circunstancias normales.

El gesto más humano y noble posible

Dejan hizo algo que pocos se habrían atrevido a hacer, y más ante la dureza del invierno: adoptar nada menos que a 600 perros. A pesar de que no podía ofrecerles el mejor hogar posible, este ciudadano serbio se lanzó a la aventura de tener una familia más que numerosa. Sin duda, una de las más pobladas que podemos encontrarnos hoy en día.

¿Qué hace Dejan para que sus perritos estén en las mejores condiciones posibles ante el invierno, con el frío como enemigo más temible? Dormir con todos ellos. Él considera que es la mejor forma de abrigar a la gran cantidad de perros que le rodean. Y más ante temperaturas tan extremas como las que se viven en Serbia en esta época del año.

“Es agradable verlos roncar y dormir, porque sé que sobrevivimos un día más”, declaró Dejan al portal sobre animales The Dodo. La decisión de adoptar a tal cantidad de perros no fue equivocada. Aunque podríamos pensar que la tomó hace poco, lo cierto es que no es así.

Una familia de largo recorrido

Ya hace 20 años que Dejan vive la experiencia más profunda de su vida en lo que respecta al mundo perruno. ¡Quién le iba a decir en su día que llegaría a vivir con cientos de perros a su alrededor! Pero sí: es el regalo, o la suerte, que la vida tenía para él.

Eso sí, Dejan no se conforma: quiere mejores condiciones para sus ‘hijos’. La casa de madera en la que se refugia junto a todos ellos no tiene puertas y resiste a duras penas cada vez que hay mal tiempo, con barro y el suelo mojado. Por eso, la determinación del protagonista de esta historia es firme y clara: “Necesitamos construir un refugio de invierno”.

La cruzada de Dejan se ha hecho viral gracias a las fotos que difunde por Instagram y Facebook. En ellas, se puede comprobar que hace todo lo posible para proporcionar una vida feliz, saludable y segura a sus perros.

Lo más bonito de todo esto es que mucha gente se ha solidarizado con Dejan y compañía al conocer su situación en las redes sociales. Con donaciones (en forma de alimentos, paja, madera…), le ayudan a que ese hogar bien acondicionado para los canes pueda ser una realidad algún día. Si Dejan ha sido capaz de albergar bajo un mismo techo a 600 perros, cabe esperar que también triunfe en la empresa de darles un cobijo lo más acogedor posible.