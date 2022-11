Estas son las claves de porqué tener mascotas beneficia a nuestros hijos

Es bien sabido que los perros y gatos pueden ser los mejores compañeros de juego de los niños, no solo porque comparten vivencias con ellos, sino también porque les ofrecen la oportunidad de adquirir valores muy positivos durante la infancia.

No solo por la responsabilidad y el compromiso, que son 2 aspectos fundamentales que un niño debe desarrollar a una edad temprana al crecer junto a una mascota. Si no también porque se son conscientes de la importancia del vínculo humano-animal desde edades tempranas. Es por este motivo que, con motivo de la proximidad del Día Mundial del Niño, queremos repasar cuáles son los beneficios de crecer junto a una mascota cuando somos niños.

Lo primero que tenemos que hacer antes de incorporar un animal a nuestra familia es analizar cómo es nuestra familia y su situación, esto se hace con el fin de encontrar la mascota que mejor se adapte a nuestro estilo de vida. Para ello hay que tomar en cuenta aspectos como el tiempo que tenemos, el espacio de nuestra casa, la actividad que realizamos a diario, nuestra edad y nuestra situación económica. Esto último es muy importante, ya que no es lo mismo, por poner un ejemplo, tener un perro miniatura que un perro grande. No solo por la cantidad de comida, sino también por el espacio que necesitan, el tamaño de los artículos que requerirá, la fuerza y el carácter del animal, etc.

Beneficios

Ya definido el punto anterior, es muy importante saber, si tenemos hijos, los beneficios que les traerá pasar sus días con un animal de compañía: