Cómo lograr que nuestro perro vaya a dormir y que no se ponga hiperactivo

Es de noche, estamos cansados y saber que tenemos que irnos a la cama es un acto muy tentador y apetecible. Y no es para menos, si no dormimos, las probabilidades de que al día siguiente no rindamos bien son bastante altas. Pero sabes que hay algo que te impide irte a la cama a la hora que deseas, y eso es tu perro, que por alguna razón se vuelve hiperactivo a la hora de dormir.

Y es que resulta que a los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Todo lo que hagan antes de acostarse es determinante para su descanso y su comportamiento. Si alguna vez has tenido un perro desde que era un cachorro, seguramente recordarán que cuando tocaba irse a dormir se ponía nervioso, se ponía a lloriquear, mordía todo lo que tenía a su paso.

Cuando ocurre esto es porque nuestra mascota todavía no tiene cogida nuestra rutina diaria y nocturna. Para acostumbrarlos es necesario algo de tiempo para lograr que se acompasen a los ritmos de sus dueños. Es necesario poner en práctica unos cuantos consejos que son imprescindibles para que nuestro perro sepa que por la noche toca dormir.

Establecer una hora para dormir

No se trata solo de que el perro duerma, sino que también deje dormir a los demás. El primer paso para ello es fijar una hora diaria para ir a la cama. Lo ideal es que corresponda a la hora a la que se suele ir a dormir todas las personas que viven en la casa. No podemos forzarlo a que duerma cuando nosotros queramos. Pero es posible que se quede más tranquilo cuando vea que todos en la casa están durmiendo.

Ejercicio

Otra recomendación es el ejercicio físico. Que nuestro perro esté activo durante el día para desgastar energía es algo muy importante. Pues si juega y da paseos lo bastante largos, habrá más garantías de que en la noche no se vuelva hiperactivo. Eso sí, las actividades más intensas, como correr o jugar a la pelota.

Una conducta tranquila

Si nuestro perro es nervioso, tenemos que promover una conducta tranquila. Si estamos dentro de casa lo mejor es que hagamos con nuestro perro actividades suaves. Podemos aprovechar y enseñarle trucos como dar la patita o a sentarse. Pero, cuando más se acerque la hora de dormir, debemos evitar cualquier tipo de estímulo que active al animal.

Por último, podemos recurrir al refuerzo positivo. Una opción es mandarlo a que se tumbe en su cama y, cuando lo haga y se quede quieto, le damos una chuchería como premio. Así asociará la cama con algo bueno e irá a esta con más facilidad.