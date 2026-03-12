El turismo astronómico impulsa la economía de la España rural

En exactamente cinco meses, el 12 de agosto, España se convertirá en uno de los grandes escenarios mundiales donde observar un eclipse total de sol. Este fenómeno, el primero visible desde la península en más de un siglo, ya ha comenzado a movilizar a miles de viajeros en lo que se conoce como astroturismo: planificar nuestras escapadas en torno a acontecimientos naturales únicos.

El eclipse se perfila como un gran impulso para el turismo rural. Pueblos de Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León registran hasta 10 veces más reservas que en el mismo periodo de 2025. De hecho, en Aragón las búsquedas han aumentado más de un 450%, un 420% en Castilla-La Mancha, y casi un 230% en Navarra.

Este evento también atrae al público internacional: los viajeros de Francia, Reino Unido y Estados Unidos acumulan más de la mitad de las búsquedas. Además, prevén gastar una media de 680 euros por viaje, 100 más que los españoles. El perfil del viajero es de familias y grupos (74%) con una edad media de 41 años.

Un motor para la economía rural

Para Javier Cabrerizo, Director de Estrategia, IA y Transformación de HBX Group, el impacto de estos fenómenos en las zonas rurales "ayuda muchísimo". Según el experto, el impacto económico es directo, ya que "sube la ocupación y el ingreso hotelero, y activa el gasto en restauración, transporte y actividades".

Cabrerizo explica que la gente viaja por el fenómeno, pero también "explora el destino, la gastronomía y la naturaleza". Esto está transformando estos eventos en un motor de la actividad económica en muchas zonas, ya que se crea una experiencia completa que va más allá del evento nocturno.

Este modelo turístico, además, "ayuda a sostener muchos oficios tradicionales y mucha artesanía, que, si no, terminarían por desaparecer". El viajero busca cada vez más esa conexión con lo tradicional y conocer las raíces del destino, lo que genera un círculo virtuoso para la economía local.

La experiencia por encima de la foto

Aunque las redes sociales son importantes, la motivación principal no es la imagen. El experto en turismo sostiene que, en estos viajes, "la foto es el trofeo, pero el valor es estar allí cuando ocurre". La naturaleza irrepetible del fenómeno, que puede ocurrir una vez en la vida, le otorga un valor incalculable a la experiencia.

La foto es el trofeo, pero el valor es estar allí cuando ocurre" Javier Cabrerizo HBX Group

Se convierte, según Cabrerizo, en "un recuerdo imborrable", una aventura en la naturaleza que se comparte con amigos o familiares. La experiencia se enriquece enormemente cuando "alguien te explica y te da contexto", integrando así "lo auténtico, con la naturaleza, el silencio, la desconexión y con ese conocimiento".

Un modelo de turismo sostenible y de futuro

Este tipo de escapadas encajan a la perfección con las nuevas tendencias del sector. Cabrerizo asegura que responde tanto al "turismo experiencial", que busca momentos únicos, como al "turismo más consciente y sostenible".

Una de sus grandes ventajas es que ayuda a evitar las aglomeraciones de los destinos tradicionales, ya que los turistas se distribuyen por una franja geográfica más amplia. Esto, afirma el experto, "ayuda a que no todo esté conglomerado en una misma situación, como sucede en destinos especialmente de playa".

Este turismo es atractivo, único, genera valor en las economías rurales y, además, es sostenible" Javier Cabrerizo HBX Group

En definitiva, el astroturismo se presenta como una fórmula completa: diversifica la oferta, desestacionaliza la demanda y, además, obliga a proteger un recurso tan valioso como los cielos oscuros de la contaminación lumínica. Como concluye Cabrerizo: "es atractivo para el público, es único, genera valor en las economías rurales y, además, es sostenible".