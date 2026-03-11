REDMADRE lanza un buscador de formación y empleo para madres que transforma vidas

La Fundación REDMADRE ha presentado su nuevo portal REDMADRE Orienta, el primer buscador de itinerarios profesionales diseñado específicamente para mujeres embarazadas y madres recientes. Esta herramienta digital nace para ofrecer una orientación personalizada de formación y facilitar la incorporación al mundo laboral.

La nueva herramienta es un paso más del Proyecto Forma+Emplea+Integra de la fundación. María Torrego, presidenta de la Fundación REDMADRE, ha destacado que el objetivo es abrir el proyecto "a cualquier mujer que necesite nuevas oportunidades para reconstruir su proyecto de vida, sin necesidad de que esté recibiendo apoyo en REDMADRE".

Este portal busca centralizar la oferta formativa para garantizar que las madres puedan encontrar un empleo digno. Abarca desde la la formación más básica regulada a itinerarios personalizados pasando por los pasos a seguir para homologar títulos o acreditar competencias.

Aunque puede utilizarse de forma independiente, el buscador es un paso más del los proyectos de formación y empleo de REDMADRE en los que ha participado con éxito Alejandra Ortiz, una joven colombiana de 37 años que llegó a España embarazada y con miedo de poder reconstruir su carrera.

El punto de inflexión fue la formación online en gestión comercial y administrativa que pudo realizar online con la ayuda de REDMADRE. Esta flexibilidad le permitió estudiar mientras cuidaba a su bebé y trabajaba en una heladería. Hoy, es auxiliar administrativa en una multinacional tecnológica, logrando la anhelada conciliación y la estabilidad que buscaba al llegar al país con un horario laboral que le permite conciliar y ocuparse de su hija.

Ser madre ha sido, según explica en COPE Alejandra, su "mayor motor de transformación" y "fue posible porque encontré el apoyo adecuado en el momento justo y me esforcé con disciplina para poder compaginarlo todo".

Hoy anima a quienes están en su misma situación a sacar partido a los programas de formación y empleo de REDMADRE y al nuevo buscador: "no hay que tener miedo de llamar a su puerta, ellas te dan las herramientas y tú pones la voluntad. Lo que les recomendaría es que aprovechen al máximo cada formación".

Un puente hacia la dignidad

Para Alejandra Ortiz, la orientación laboral es un elemento crucial. Proyectos como Forma+Emplea+Integra que lidera en REDMADRE Leticia Estevas-Guilmain, son, a su juicio, un puente real hacia la autonomía y la tranquilidad que sus hijos necesitan. Sin esa guía para actualizar nuestro perfil al mercado español, muchas de nosotras quedaríamos estancadas", explica. Considera que este apoyo va más allá de lo material: "Para una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, saber que hay un camino profesional trazado le devuelve la dignidad y la esperanza".

Así funciona REDMADRE Orienta

El buscador REDMADRE Orienta conecta a las usuarias con cursos y programas según su edad, comunidad autónoma, estudios previos y situación legal. No es un simple rastreador, ya que el equipo de la fundación analiza y selecciona las opciones "que son verdaderamente útiles" para ellas.

El portal también muestra el mapa de la educación pública y facilita la acreditación de competencias y homologaciones de títulos. Una de sus secciones más innovadoras es ‘Explorar novedades’, que incluye cursos cortos e inmediatos que las entidades colaboradoras comunican directamente a REDMADRE. "Son cursos que las entidades ni si quiera llegan a publicar en sus webs por la inmediatez y, a través de REDMADRE Orienta, los podemos ofrecer", detalla Estevas-Guilmain.

El desarrollo de la herramienta ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Nemesio Diez. En este sentido, María Torrego ha hecho un llamamiento a entidades educativas y organizaciones para que se sumen al proyecto. El fin último, concluye, es que cada mujer "pueda trazar un camino a medida y encontrar la formación que realmente necesita para desarrollarse, para hacer su vida plena, y para darle a sus hijos más oportunidades".

Una nueva herramienta que, junto a los programas de empleo que ofrecen, es la mejor manera según Alejandra Ortiz de poder salir adelante y lograr la realización tanto personal como familiar: "No es solo un curso, es la puerta a recuperar tu vida profesional".