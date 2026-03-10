De recibir ayuda a tender la mano para devolver la oportunidad que un día les dieron

Francisco Sebastián, conocido como Sebas, busca hoy devolver la oportunidad que un día le dieron. Desde su puesto como profesor en Dentro Cine, una escuela de cine terapéutica para jóvenes en situación de especial vulnerabilidad, trabaja por ofrecer lo que él mismo necesitó. "Busco darles un espacio seguro para que puedan expresar sus historias, contar sus experiencias y se puedan sentir cómodos", explica en COPE. Para él, es una misión vital: "Son voces que necesitan ser escuchadas y lo que busco es crear un clima de confianza y seguridad", indica.

La historia de Sebas es un reflejo de superación frente a una dura realidad. En España, uno de cada tres menores de 16 años vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Beatriz Ruiz, subdirectora de la Fundación Balia, advierte sobre la normalización de esta cifra: "No somos conscientes de que hablamos de personas que lo están pasando mal y que esto condiciona todo su futuro", lamenta.

El poder de un referente

La figura de jóvenes que, como Sebas, han superado la adversidad y ahora ayudan a otros es fundamental. Beatriz Ruiz destaca el poderoso mensaje que transmiten: "Les está diciendo 'te entiendo, yo he pasado por lo mismo por lo que estás pasando tú, he salido adelante, y he luchado por mis sueños'". Se convierten en la prueba de que, a pesar de las dificultades, tienen "muchísimo potencial que desarrollar" si se les acompaña y se les da la oportunidad.

Una semilla que cambió su futuro

La infancia de Sebas estuvo marcada por la incertidumbre. Con su madre trabajando todo el día y una figura paterna ausente, sentía "miedo a pensar que igual yo no salgo adelante". Sus objetivos no estaban claros, y su día a día se centraba en "sobrevivir". Esta situación, cuenta, "iba haciendo mella en esa intención de soñar".

A los 13 años, Sebas comenzó a participar en los programas sociales de la Fundación Balia. Aunque al principio el apoyo escolar le parecía un "rollo", con el tiempo se dio cuenta de que la fundación le aportaba cosas con las que no contaba: seguridad, confianza y afecto. Esa experiencia, según relata, "puso una semilla" en él: la de ayudar a los demás, lo que le llevó a realizar voluntariados en Francia y Alemania.

Un voluntariado con dos niñas recién llegadas de Ucrania que no hablaban le marcó profundamente: "Recuerdo dedicarles mucho tiempo, y al final del voluntariado una de ellas me dijo algo”, rememora. Ese momento fue una revelación: "Qué importante es dedicarles tiempo y espacio seguro, y cuidar a las personas para que puedan conseguir cosas en su vida”, señala.

Romper el ciclo de la pobreza

Aunque el contexto es difícil, no es una condena. Aproximadamente el 75% de los menores en riesgo de exclusión logran superar ese umbral al llegar a la edad adulta. Para Beatriz Ruiz, la clave es la constancia. Por ello, insiste en la importancia de darles "muchísimas oportunidades a nivel académico y laboral”.

Sebas es la prueba de ello. Tras probar un grado de cocina que no le llenaba, encontró su vocación en el cine. Su historia y la de tantos otros jóvenes subraya la urgencia de actuar. Como concluye Ruiz, es necesario "poner el foco en la infancia y dar ayudas concretas", porque una cosa está clara: "Solos no van a salir".