Raquel, dueña del único supermercado de Cicero: “No puedo asumir el gasto de luz”

El elevado precio de la luz no solo está afectando a las grandes empresas de la región, sino también al pequeño comercio. Este es el caso de Raquel, la dueña del único supermercado que hay en Cicero, Treto, quien ya no aguanta más. En tan solo tres meses ha visto como su factura de luz se ha triplicado, una situación insostenible que si continúa así hará que tenga que cerrar la persiana.

En junio su factura era de 900 euros, en julio pasó a 1200 euros y ya en este mes de agosto el precio se ha disparado y ha tenido que pagar 3660 euros. Una cantidad abusiva y más teniendo en cuenta que en supermercado hay congeladores y otros electrodomésticos que son imposibles que pueda desconectar. Raquel Miguélez lleva regentando este supermercado desde hace 13 años, nunca había vivido una situación parecida y no sabe cuanto tiempo va a poder aguantar.

"Yo solo quiero que me dejen trabajar, solo quiero seguir en mi negocio, no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz. La electricidad no es el único gasto que tengo. Tengo empleados, proveedores y yo soy una autónoma de a pie", asegura Raquel.

La dueña del supermercado ha puesto en marcha varias medidas para reducir gastos. "No encender demasiadas luces y desenchufar temporalmente algunas cosas a ver si podemos aguantar la situación", este es el primer plan de choque. El segundo plan es acortar los horarios, intentar hacer una jornada, continúa a sus empleados, porque no quiere prescindir de ellos.

"Ahora mismo somos cuatro personas en el negocio. Mi marido, dos empleadas a media jornada y yo. Por evitar todo este drama quiero seguir intentando. Pero tengo la sensación de estar coleando, si después de todas estas medidas no hay resultado, igual otra persona lo puede llevar porque tiene menos gastos que yo", afirma Raquel.