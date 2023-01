Mucha lista de espera y plazas insuficientes: La dura realidad de la psicología clínica en la sanidad pública

Quédate con este dato: un 67% menos. Una cifra que, en principio, no te dice absolutamente nada, hasta que maticemos. Porque sí, hay un 67% menos de psicólogos clínicos en nuestro sistema de salud que los que hay en otras zonas de Europa. El dato es claro, en España hay un total de, aproximadamente, 6 profesionales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de otros países con los que colindamos. Datos muy por debajo respecto a otros países europeos.



Pero eso no es todo, porque sí estamos diciendo que eso es en el ámbito nacional, si uno indaga un poquito más, se da cuenta de que hay disparidad en las propias comunidades autónomas. Según los datos que proporciona la Sociedad Española de Psicología Clínica (ANPIR) a COPE, la ratio por autonomías no solo es dispar, si no insuficiente. Mientras que en Cataluña existen de 15 a 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en Andalucía no llegan a cuatro.