El mercado negro de los exámenes online: 30 euros para que otro lo haga por ti

"Hago exámenes online de cualquier carrera de letras". Este tipo de anuncios proliferan cada vez más en internet. Por unos 30 euros de media y negociables, algunos quieren hace su agosto ilegalmente a costa de la educación online.

Julián es estudiante de ADE y, desesperado por no aprobar en varias ocasiones una asignatura, vio en estos anuncios la solución para su problema. Llamó para probar, aunque finalmente no lo contrató por miedo a que le pillasen. Cuenta a COPE cómo encontró varios anuncios “entre 50 y 70 euros que te garantizaban el aprobado en el examen online". "Y si no era así me devolvían el 80% del importe”, señala.