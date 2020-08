La leche materna, un aliado frente a la Covid-19

Uno de los vínculos más especiales entre una madre y su bebé recién nacido se crea en el momento de la lactancia. Ahora, precisamente, muchas madres se preguntan si esto puede suponer un riesgo de contagio para los pequeños. Los expertos aseguran incluso todo lo contrario. La leche materna, dicen, actúa como escudo frente al virus gracias a los componentes inmunológicos. Protege frente a cualquier enfermedad o infección, y con el covid no es distinto. A pesar de las dudas generadas durante los primeros meses de pandemia, se ha demostrado que la leche materna estimula el sistema inmunológico del bebé, un sistema muy inmaduro en los primeros meses de su vida, pero no solo eso, además es un alimento muy completo con todos los componentes necesarios para la nutrición de un niño. Lo ha explicado a COPE Susana Ares, responsable del área de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría: “No se ha demostrado que haya virus vivo en la leche, todo lo contrario. Todos los anticuerpos que genera una madre que ha estado infectada también se los puede pasar a su bebé a través de la leche, y eso le ayuda, en el caso de que tenga un contacto, esto le ayuda a estar mejor protegido que un bebé que no toma leche materna”.

Pero en caso de que la madre esté contagiada, surge principalmente una duda: ¿Qué pautas hay que seguir? Expertos como la Doctora Susana aseguran que para conseguir un amamantamiento seguro “hay que usar mascarilla para evitar el contacto vía respiratoria, y luego mucha higiene de manos, ya no solo mientras le dan de mamar, sino también después”.