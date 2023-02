Gabriel Pozuelo, psicólogo experto en RRHH, nos explica cómo se da el 'ghosting' a la inversa

Aunque parezca mentira, nosotros también podemos provocar un silencio a la empresa. Y es que existe otro tipo de ghosting laboral, en el que nos contratan y, sin embargo, no nos presentamos nunca a ese puesto de trabajo.

"Generalmente suele pasar porque a nadie le gusta rechazar, prefieres evadir el tema y no confrontar y decir que no, que no te conviene por X ese trabajo. Pasa, hay un gran procentaje de gente que no dice nada a la empresa y no se presenta" explicaba Gabriel Pozuelo.