Los casos de conducta suicida en menores atendidos por ANAR se disparan un 25%

La Fundación ANAR ha registrado un preocupante aumento en las peticiones de ayuda de menores, con casi 20.000 niños y adolescentes atendidos en 2025, un 8,9% más que el año anterior. La salud mental (51,8%) es el principal motivo de consulta, y dentro de esta, la conducta suicida se ha convertido en la mayor alarma con 6.467 casos atendidos, lo que supone una media de 18 peticiones diarias. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la fundación, ha confirmado que esto supone "un 25% más que el año pasado".

Violencia y tecnología, un cóctel peligroso

Benjamín Ballesteros, director técnico de la fundación, sitúa dos factores clave detrás de esta realidad multicausal. Por un lado, la violencia, que está presente en el 63,3% de las consultas de adultos sobre menores: "la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo, y también los casos de violencia de género y de acoso escolar", detalla Ballesteros.

Por otro lado, el uso inadecuado de la tecnología se ha convertido en un factor de riesgo omnipresente, implicado en el 62,7% de los casos atendidos, el doble que hace cinco años. Desde la Fundación advierten de los peligros de que la tecnología se convierta en un refugio y en la fuente de ayuda de los jóvenes a pesar de que, en ella y según explica Diana Díaz, "pueden encontrarse con personas potencialmente peligrosas y contenidos nocivos que generan un alto impacto en su desarrollo".

La violencia y la tecnología están detrás de la conducta suicida de los menores BENJAMIN BALLESTEROS Director técnico de la Fundación ANAR

Casos más graves y prolongados

El informe de ANAR también subraya la creciente complejidad de las situaciones. El 70,4% de los casos presenta un nivel de urgencia alta, el 81,7% es de gravedad elevada y en más de la mitad (55,5%), los problemas se prolongan desde hace más de un año con una frecuencia diaria en el 62,4% de las atenciones.

El perfil más común del menor que pide ayuda es una adolescente mujer (71,6% de los casos). En cuanto al entorno familiar, aunque la mayoría vive con algún familiar (78,1%), destaca que en un alto porcentaje de los casos existen problemas como violencia de género, maltrato o adicciones en el hogar.

Una puerta a la esperanza

Pese a la dureza de los datos, el trabajo de la fundación abre una vía de solución. Durante 2025, se realizaron 65.826 derivaciones a recursos de infancia y 8.411 intervenciones urgentes en casos muy graves. Como señala Sonsoles Bartolomé, directora del departamento jurídico, las cifras también tienen una lectura positiva.

Los datos son graves y alarmantes, pero también significan que ANAR está llegando a más niños/as, y adolescentes, que en otro caso podrían quedar en silencio, soledad y sin ayuda" SONSOLES BARTOLOMÉ Directora de departamento jurídico de la Fundación ANAR

"Es que salvamos vidas todos los días y no deberíamos llegar a esa situación. Qué importante actuar en la prevención y en que las familias entiendan que un problema de un adolescente no es un problema más sino que hay que prestar atención, hay que escuchar, legitimar emociones y hablar cuando ellos quieren hablar. Todo es importante para no llegar a esa situación de gravedad", zanja Díaz.