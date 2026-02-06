Carla Fernández, la estudiante que planta cara al acoso: "Si lo estás viendo y no haces nada, eres cómplice"

Solo uno de cada dos alumnos interviene ante un caso de acoso escolar en su entorno. El 48 por ciento de los estudiantes no actúa, según refleja un estudio de la Fundación ANAR, a menudo por miedo a ser calificados como 'chivatos' o a convertirse en las siguientes víctimas. Una 'ley del silencio' que Carla Fernández, una estudiante de 17 años, decidió romper cuando estaba en el instituto para ayudar a un compañero, tal como ha relatado en los micrófonos de COPE.

La joven ha explicado cómo observó que "medio instituto acorralaba" a un chico al que "le hacían llorar". Movida por la empatía, decidió actuar. "No puedo permitir ver esas cosas y no hacer nada", ha confesado. Aunque apenas conocía a la víctima, que ni siquiera era de su clase, supo que tenía que intervenir para cambiar la situación.

Si lo estás viendo, pero es que no haces nada, eres otro más de ellos" CARLA FERNÁNDEZ Estudiante de un Grado Medio de Formación Profesional (FP)

El acoso que sufría el joven era verbal, pero el desgaste psicológico era evidente. "Empezó como una broma entre compañeros de clase, pero no era ninguna broma, y a él, pues le afectó", ha señalado Carla. Verlo solo y llorando por los rincones en los recreos fue el detonante para que se acercase a él.

Un gesto de valentía: "Vente conmigo"

El primer paso fue acercarse a la víctima para ofrecerle su apoyo incondicional. "Vente conmigo a los recreos, no le podía dejar solo", le dijo. Carla ha explicado que su intención era darle la confianza para hablar con alguien de su edad, ya que "al ser un profesor o dirección, te da más miedo". Su apoyo, según ha relatado, "fue definitivo" para que el chico se atreviera a contar lo que le sucedía y se pudiera solucionar.

Aunque inicialmente fue la única en dar el paso, su acción inspiró a otros compañeros, que terminaron por unirse a ella. Carla no solo se limitó a apoyar a la víctima, sino que también decidió actuar como mediadora y hablar directamente con los acosadores. "Fui a hablar con sus compañeros, a ver si ponían alguna solución, que parasen ya", ha comentado.

Puede ser una broma para ti, pero para él, si le está afectando y está así, ya no es una broma" CARLA FERNÁNDEZ Estudiante de FP

La respuesta de los agresores fue la que se repite en muchos casos: "Es que es una broma, es que no lo hacemos con mala intención". La réplica de Carla fue contundente: "Puede ser una broma para ti, pero es que para él, si le está afectando y está así, ya no es una broma". A pesar del "miedo" a que "la siguiente puedas ser tú", prefirió mediar antes que acudir a los profesores para que les expulsaran, una medida que, en su opinión, no siempre es efectiva.

La importancia de no ser cómplice

El testimonio de Carla pone de manifiesto la importancia del entorno para frenar el acoso escolar, una violencia que sufren 220.000 alumnos en España lo que equivale al 12 por ciento de los estudiantes, según la Fundación ANAR. Carla ha lanzado un mensaje claro a quienes presencian una de estas situaciones y no actúan: "Sé que cuesta, porque a veces te quedas paralizado, pero si lo estás viendo y no haces nada, pienso que eres otro más de ellos. Eres cómplice".

Para la psicóloga y supervisora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, Oriana Forgione, acabar con esta complicidad "nos compete a todos y no solo las personas más cercanas al menor sino que cualquier persona menor o mayor de edad que tenga conocimiento de un problema de acoso puede dar un paso y tratar de ayudar a ese menor lógicamente contactando con su entorno para dar la voz de alerta".

Cualquier persona que conozca una situación de acoso escolar puede dar la voz de alarma" ORIANA FORGIONE Psicóloga y supervisora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR

Desde la fundación reciben numerosas llamadas de padres para plantear sus dudas relacionadas con el acoso escolar. En algunos casos acuden a las línea de ayuda de acoso escolar 900 018 018 alertados por sus hijos cuyos compañeros están sufriendo esta situación de violencia y allí un grupo de expertos les resuelven sus dudas además de establecer una hoja de ruta.

Qué hacer si presencias un caso de acoso

Los expertos coinciden en una serie de pautas clave para los testigos además de acompañar a la víctima y animarla a contar lo que ocurre. En paralelo, el primer paso es comunicar la situación a un adulto responsable, como profesores o tutores, para que puedan activar los protocolos del centro. Además, es fundamental cuestionar el comportamiento del agresor, aunque siempre evitando enfrentamientos directos que puedan empeorar la situación.