Así es el sistema que construye un hotel de 24 habitaciones en solo 9 días

La construcción industrializada ya es una realidad que está revolucionando el sector. Un ejemplo de esta transformación es Anrobox, un sistema modular desarrollado por el grupo Anro que permite crear espacios a partir de módulos prefabricados. En el programa de Mónica Álvarez en COPE Madrid, el CEO de la compañía, Rafael Rodríguez, ha explicado las claves de este innovador modelo de negocio que busca dar respuesta a las nuevas necesidades del mercado.

¿En qué consiste Anrobox?

Este nuevo sistema surge de la combinación de la experiencia del grupo en diferentes áreas. Según ha explicado Rodríguez, Anrobox es el resultado de la sinergia entre Anrotech, un sistema desarrollado hace 12 años; Vidcasa, la promotora de la compañía que opera en Madrid; e Industrias Metálicas Anro, la empresa matriz con más de 65 años de trayectoria en el sector del metal. De esta unión nace Anrobox como una nueva línea de negocio centrada en la vivienda industrializada en altura.

Pese a la innovación, su CEO lo define como “una construcción tradicional”. La principal diferencia, señala, es que “el 90 por 100 de los materiales, en vez de ir a una obra tradicional, van a una industria”, lo que permite controlar los procesos y optimizar los recursos de una manera mucho más eficiente.

Un hotel en 9 días

Para demostrar la viabilidad y eficacia del sistema, la compañía ya ha puesto en marcha un hotel de 24 habitaciones. El hito más destacado del proyecto es que, tal como ha confirmado su CEO, “en 9 días se han montado las 24 habitaciones”. Rodríguez ha manifestado su satisfacción con el desarrollo de la obra, que avanza según lo previsto y con resultados muy positivos.

Entre los beneficios más importantes de este modelo, Rodríguez destaca dos por encima del resto: la rapidez y la seguridad. Por un lado, los plazos de entrega se pueden reducir hasta 3 veces en comparación con la construcción convencional. Por otro lado, la seguridad laboral mejora drásticamente, con “hasta un 80 por 100 menos de riesgo laboral”, gracias a que la mayor parte del trabajo se realiza en un entorno controlado como es una fábrica.