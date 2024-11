La nutricionista Sandra Moñino desvela el alimento que debes incluir en tu dieta para reducir la inflamación: "Ponlo en tu vida"

Hablamos de inflamación cuando nuestro cuerpo reacciona de forma natural a una herida, una lesión o incluso una infección. Esto puede ocurrir cuando nos damos un golpe e inmediatamente esa zona del cuerpo se inflama. Pues algo similar ocurre con nuestro sistema digestivo cuando ingerimos algún tipo de alimento que el cuerpo puede llegar a identificar como un "ataque".

Así las cosas, cuando ingerimos algún alimento que nuestro cuerpo "rechaza", el sistema digestivo puede reaccionar de esta forma y sufre inflamación. Es decir, nuestro sistema inmunitario detecta algún tipo de daño o reacciona de dicha forma. Por eso es tan importante cuidar nuestra alimentación, no solo para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, sino también para evitar esta molesta inflamación.

el alimento que debes incluir en tu dieta para reducir la inflamación

La nutricionista Sandra Moñino ha granado gran repercusión en redes sociales gracias a sus consejos sobre alimentación y por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria. En su perfil de Instagram @nutricionat_, Moñino ha explicado qué alimento podemos incorporar en nuestra dieta para reducir la inflamación y se ha referido al vinagre de manzana sin filtrar.

"¿Que me hago una ensalada? Pues yo le pongo un chorrito de mi vinagre de manzana sin filtrar", pone de primer ejemplo. Algo que también funciona si queremos hacer unos "mejillones al vapor", a los que aparte de incorporar "laurel, pimienta negra, ajo y cúrcuma", podemos incluir también "un chorrico de vinagre de manzana sin filtrar".

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Un alimento que también podemos incorporar, por ejemplo, en un "buen caldo de huesos", ya que en este caso contribuye "a la extracción del colágeno en los huesos".

En el caso de la pasta también puede incorporarse. "Aparte de ponerle proteína y grasa de buena calidad para que no aumente tanto el pico de glucosa en sangre, también me tomo un chupito de agua con una gotitas de vinagre de manzana". Ese mismo chupito, explica, puede beneficiarnos "en el caso de que tengamos hipoclorhidria o falta de ácido en el estómago".

Ese chupito de agua con vinagre de manzana puede acidificar el estómago "para ayudarnos a digerir muchísimo más ese alimento".

"Pon vinagre de manzana en tu vida y mejorarás tus problemas de inflamación. Además, el vinagre de manzana contiene bacterias que al pasar por todo nuestro tracto digestivo se nos quedan en el colon, formando parte de nuestra microbiota intestinal", concluye la nutricionista.

El alimento que debes tomar para evitar los dolores menstruales

Como invitada en el pódcast 'Tengo un Plan', Sandra Moñino aseguraba hace una semanas que los días previos a la regla toma "mucho pescado" y gracias a eso "ya no tengo esos dolores de regla que tenía antes".

De hecho, se trata de una premisa que ha inculcado a muchos de sus seguidores y ahora "me está llegando gente que me dice: "Sandra, gracias por el consejo porque lo hice el mes pasado y este mes no he tenido dolores y es increíble"", relata la joven nutricionista. Por lo tanto, el mejor consejo es tomar mucho omega-3.

"Omega-3 a tope", asegura. Por lo tanto, los días previos a tener la regla "como mucho pescado, si puede ser todos los días de la semana premenstrual y luego te baja que no te enteras".

Además de este alimento, también cuida especialmente su dieta. "Mi alimentación es una base de verduras, de grasas, proteínas, nada de azúcar, nada edulcorante, nada de harinas refinadas, nada de grasa hidrogenada ni vegetales...", enumera. Eso sí, sí incluye el aceite de oliva virgen extra. "Ese sí que nos gusta".

"Y luego esa semana premenstrual o, por ejemplo, si estoy mala que digo yo"voy a ponerme mala, me noto yo mi cuerpo débil", pues entonces me hincho a pescado y me funciona muy bien", argumenta la nutricionista.