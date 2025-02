La mayoría de las personas crecieron con la idea de que lavarse los dientes tres veces al día, después de cada comida, es la clave para una buena salud bucal. Esta práctica, aunque bien intencionada, está profundamente arraigada en nuestra rutina diaria. Sin embargo, lo que muchos no saben es que cepillarse los dientes en exceso podría no ser tan beneficioso como parece y, de hecho, podría causar más daño que beneficio.

En un mundo donde la higiene personal es prioridad, es fácil caer en la trampa de pensar que "más es mejor". Pero la realidad es que, según los expertos, lavarse los dientes más de lo necesario puede tener efectos contraproducentes. La clave no está en la cantidad, sino en la calidad del cepillado y en seguir las recomendaciones adecuadas.

no más de dos veces al día: el peligro real de tus dientes

Varios expertos de salud mental cada vez llegan más al consenso de que lavarse los dientes más de dos veces al día no solo es innecesario, sino que también puede aumentar el riesgo de abrasión dental, un problema que debilita el esmalte y deja los dientes más vulnerables. Aunque la creencia popular sugiere que "más es mejor", en este caso, menos podría ser más efectivo y seguro. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

Mucha gente tiene la costumbre de lavarse los dientes tres veces al día

La odontóloga Josefine Hirschfeld, una de las eminencias en salud bucal del Reino Unido y profesora en la Universidad de Birmingham, es clara al respecto en varios de sus estudios. Hirschfeld, reconocida por su investigación en el campo de la odontología preventiva, explica en uno de sus estudios que cepillarse en exceso puede desgastar el esmalte, la capa protectora de los dientes, lo que aumenta la sensibilidad y el riesgo de caries. "Hacerlo más no es necesario para remover las bacterias de los dientes y de hecho podría ser dañino. No lo recomendaría jamás", añade.

Aunque esta recomendación es válida para la mayoría de las personas, hay excepciones. Por ejemplo, quienes usan aparatos de ortodoncia suelen necesitar cepillarse después de cada comida para evitar que los restos de alimentos queden atrapados. "A esos pacientes se les suele recomendar cepillarse después de cada comida", explica Hirschfeld.

LOS DOS MOMENTOS EN LOS QUE LAVARSE LOS DIENTES

Otro tema que genera dudas es si es mejor cepillarse los dientes antes o después del desayuno. Hirschfeld aclara que no hay una recomendación definitiva, pero muchos dentistas sugieren hacerlo después. "No hay una recomendación específica fuerte, pero muchos dentistas recomendarían cepillarse después, porque no solo removería la placa sino también los restos de comida del desayuno", señala.

Alamy Stock Photo Muchos expertos recomiendan lavarse los dientes después del desayuno y antes de dormir

Sin embargo, si decides cepillarte antes, es importante recordar que debes esperar al menos 60 minutos después de comer para hacerlo. Esto se debe a que los ácidos de los alimentos y los producidos por las bacterias al digerir los carbohidratos debilitan temporalmente el esmalte. "Los ácidos atacan el esmalte de los dientes y lo ablandan durante un tiempo", indica Hirschfeld. Si te cepillas inmediatamente después de comer, podrías dañar aún más la superficie dental.

Más allá de la frecuencia o el momento del cepillado, los expertos coinciden en que el cepillado nocturno es el más crucial. Durante la noche, la producción de saliva disminuye, lo que reduce la protección natural contra las bacterias. "Tu saliva es el mecanismo de protección natural", comenta Hirschfeld. "Remover toda la placa antes de irte a dormir es esencial para prevenir caries y problemas en las encías", explica.

En resumen, aunque la idea de cepillarse los dientes tres veces al día parece lógica, la evidencia sugiere que dos veces es suficiente para la mayoría de las personas. Eso sí, siempre con una técnica adecuada y prestando atención a las necesidades individuales. Como dice Hirschfeld, "lo importante es que todos los dientes queden limpios, todas las superficies de cada diente, incluyendo las áreas difíciles de alcanzar". Y eso, a veces, puede tomar más de dos minutos. Por lo tanto, la recomendación está clara: hay que lavarse los dientes después del desayuno y antes de ir a dormir. Y no más.