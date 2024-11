El fruto seco que pasas por alto con el que sufrirás menos migrañas y reducirás el riesgo de sufrir diabetes

Los frutos secos son alimentos con multitud de beneficios para la salud. Algunos creen que son ricos en grasas, pero estas grasas son saludables, ya que cuidan la salud cardiovascular.

TE PUEDE INTERESAR Este es el alimento que debes incluir en tu dieta para cuidar tus riñones y evitar el estreñimiento

Los nutricionistas recomiendan hacer cinco comidas diarias, y los frutos secos son excelentes para tomar a media mañana o a media tarde, o añadirlos en recetas como arroces o ensaladas.

Destacan por su alto contenido energético y por su aporte de vitaminas, minerales, proteínas y fibra, que en conjunto también ayuda a reducir las migrañas.

En cuanto a su perfil graso, se compone en su mayor parte de grasas insaturadas. Además, son una buena alternativa de lípidos y proteínas de origen vegetal. Ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y a regular la presión arterial, al tiempo que mejoran la circulación sanguínea.

Esto en términos generales. Ahora bien, existe uno en particular que tiene la capacidad de regular el azúcar y la glucosa en sangre. Ambas cosas son fundamentales para prevenir la aparición de diabetes. En el caso de que ya tengas la enfermedad diagnosticada, su consumo te ayudará a controlarla mejor.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

El fruto seco con el que reducirás el riesgo de sufrir diabetes y sufrirás menos migrañas

Se trata de uno de los frutos secos de moda en España, por no hablar también de los numerosos beneficios que tiene su consumo. Hablamos de los pistachos. Este fruto seco es uno de los más consumidos del mundo.

Ya sea su sabor o su textura tierna, es uno de los frutos secos favoritos. Y es que la realidad es que al tener un índice glucémico bastante reducido, hace que no haya un incremento del azúcar en sangre. Por lo tanto, se trata de uno de los alimentos más seguros para mantener el azúcar a raya. No obstante, no son los únicos beneficios que tiene el consumo asiduo de pistachos.

Los pistachos también proporcionan fibra, que al final beneficia nuestra salud intestinal. No solo nos ayudan a mantener las deposiciones regulares, sino que también ayuda y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino grueso. Además de todo esto, también son capaces de reducir afecciones digestivas, como el estreñimiento, el cáncer de colon en incluso la diverticulitis.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Si nos centramos en los beneficios para nuestro corazón, según varias revistas científicas, los pistachos tienen una gran variedad de nutrientes que contribuyen favorablemente al funcionamiento del sistema cardiovascular. Regulan la presión arterial y los niveles saludables de lípidos en sangre, gracias a su alto contenido en potasio, fibra y grasas monoinsaturadas.

También son un alimento antioxidante y contiene poderosas propiedades protectoras de las células. De hecho, su consumo habitual puede ayudar a reducir el cáncer. Un estudio del año 2021 arrojó que todas aquellas mujeres de alto riesgo que podían desarrollar cáncer de mama, presentaban una reducción del riesgo de más del 28% en comparación con quienes no los consumían con asiduidad. Además de todos estos beneficios, también es un alimento que puede ayudar a respaldar la salud del cerebro y la función cognitiva, además de un control saludable del azúcar en sangre.

No todos son ventajas: riesgos de comer pistachos de forma diaria

Como se dice popularmente, no es oro todo lo que reluce y tampoco podía ocurrir así con el consumo de pistachos. Son una opción muy saludable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta su alto contenido en calorías y de sal. Al final, los pistachos son más ricos en calorías que otros muchos frutos secos y pueden tener altos contenidos en sodio.

Esto con respecto a los pistachos naturales. Si ya nos centramos en aquellos tostados y con sal, estos presentan grandes cantidades de sal añadida. Por ello, si eres una persona que busca perder peso, deberás controlar el consumo de estos frutos secos, precisamente, por su alto contenido calórico. Si eres una de estas personas, no deberías tomar más de una onza (unos 28 gramos al día).