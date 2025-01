El farmacéutico Fernández advierte del principal riesgo que corremos al estrenar ropa: apenas imperceptible y puede afectar a tu salud

Ahora que estrenamos nuevo año y que, poco a poco nos vamos adaptando a la rutina, es momento de hacer un pequeño balance de lo que han sido nuestras Navidades. Aunque nos vemos inmersos en una nueva vorágine de trabajo y de quehaceres diarios, es momento de valorar si en estas vacaciones hemos podido descansar o no y cómo hemos aprovechado el tiempo.

Y por supuesto, hay un momento que queda marcado en nuestra memoria y ese es el de los Reyes Magos, quizá, porque lo tengamos algo más reciente. Se trata de un día muy jubiloso, especialmente porque aprovechamos para estar con nuestra familia y también por los regalos que nos traen.

Seguro que has sido uno de los afortunados con regalos que han llegado en forma de ropa que, la verdad, siempre es bienvenida. Cambiar nuestro look o sofisticarlo siempre puede entrar dentro de nuestros propósitos de año nuevo. Además, no hay nada que nos guste más que estrenar nueva ropa.

Eso sí, aunque es algo que a todos nos gusta, puede que no sea lo más indicado para nuestra salud. Y no nos referimos a estrenar en sí, sino a usar la ropa sin lavarla previamente. Y es que, aunque parezca algo normal que, incluso, hacemos sin pensar, puede acarrear riesgos para nuestra salud.

Al menos así lo explicaba en redes sociales Farmacéutico Fernández, uno de los profesionales más reconocidos en redes y que más consejos acerca de nuestra salud nos da.

Por qué supone un riesgo para nuestra salud no lavar la ropa antes de estrenarla

Es algo que casi lo hacemos mecánicamente y que, seguramente, nunca nos habíamos podido ni plantear que pudiese acarrear algún problema para nuestra salud: ponernos la ropa directamente desde la tienda sin lavarla previamente.

Aunque parezca absurdo, no lavarla puede ser malo para nuestra salud. Es algo que indicaba Farmacéutico Fernández en sus redes sociales.

“Igual que yo tenéis que notar que la ropa nueva tiene un olor particular, que solo tienen las cosas nuevas” comenzaba diciendo.

Y aunque es algo que nos puede resultar muy agradable, realmente no lo es tanto. “Ese olor se debe al formaldehído, que es lo que se usa para embalsamar muertos, y otros productos químicos que se utilizan para que la ropa se arrugue menos, brille más” decía.

“El problema es que son productos que para tu piel van fatal, aparte de que antes de que a ti te la regalaran se la ha podido probar cualquiera. A saber por cuántas manos ha pasado, y en qué condiciones la han guardado” advertía.

Así pues, aconseja que, lo mejor que podemos hacer cuando tengamos ropa nueva es lavarla, y ya, si acaso, estrenarla.

¿Ibruprofeno o paracetamol?

Resulta que casi 4 de 10 españoles se automedica y, cuando entra a una farmacia, tiene claro qué necesita. Álvaro se crio en la farmacia de su madre y ha trabajado en Italia, Inglaterra y España. Su nombre en redes sociales es 'Farmacéutico Fernández' y miles de seguidores ven sus vídeos a través de diversas plataformas.

Sobre esa automedicación a lo que hacíamos referencia, dice Fernández que "no te cuentan lo que les pasa, directamente me piden el paracetamol".

Explica el experto, por otro lado, que "no todos los antibióticos hay que tomarlos cada 8 horas, pero el proceso infeccioso para solucionar ese problema, muchas veces, los síntomas desaparecen antes que tú hayas conseguido que esas bacterias se eliminen por completo".

Farmacéutico Fernández, en 'Herrera en COPE'

Digamos que, con las primeras dosis, "eres capaz de eliminar el 80% de las bacterias. Cuando la carga bacteriana baja, pues los síntomas te desaparecen, pero no significa que hayas conseguido eliminar la infección por completo".

Ese 20% es fuerte y "en cuanto te lo dejas de tomar, esas bacterias se empiezan a reproducir de nuevo y, cuando vuelvan los síntomas, son bacterias resistentes".

Hay ibuprofenos, recuerda el farmacéutico, que "se pueden comprar sin receta. En dosis de 400". Pero entonces, ¿qué sentido tiene que haya ibuprofenos de 600 que sí necesiten receta? Indica que eso depende de la Seguridad Social "y todos los fármacos que están financiados necesitas una receta para comprarlos".

Álvaro Fernández se toma un ibuprofeno si le duelen los músculos. Por ejemplo, si se ha dado un golpe entrenando. Para el dolor de cabeza, depende. "Porque el dolor de cabeza es un cajón de sastre y hay muchos tipos. No es lo mismo una cefalea y una migraña. Según qué caso es más apropiado una cosa u otra", explica.

Pero si hay casos, cuando tienes fiebre, que se receta paracetamol e ibuprofeno alternado. El motivo es el siguiente: "los dos tienen efecto antipirético, que baja la fiebre. En el caso del paracetamol es mayor. La diferencia principal entre ambos es que el ibuprofeno tiene efecto antiinflamatorio y el paracetamol, no".