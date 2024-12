Una vecina de Madrid va a la farmacia y lo que dice antes de marcharse deja al farmacéutico "patidifuso"

Como en cualquier otro negocio, las farmacias también acumulan toda una batería de anécdotas y los farmacéuticos pueden presumir (o no) de haber vivido todo tipo de experiencias a manos de los clientes. Ya no solo hablamos de preguntas o cuestiones fuera de lugar, sino incluso de respuestas o situaciones que te hacen preguntarte si la situación que estás viviendo es real.

Por eso, el farmacéutico Álvaro Fernández comparte todas estas experiencias a través de su perfil de TikTok @farmaceuticofernandez, donde más de tres millones y medio de seguidores siguen muy de cerca sus anécdotas. Alguna de ellas completa y absolutamente surrealistas. Otras divertidas. Y en otros vídeos simplemente se dedica a divulgar contenidos o desmentir todo tipo de mitos con un tono cercano y coloquial.

En esta ocasión, Fernández subió hace unas semanas un vídeo en el que explicaba la anécdota que había vivido durante una jornada laboral, cuando se vio sorprendido por una clienta que le dejó completamente "patidifuso".

LA RESPUESTA DE ESTA CLIENTA QUE DEJA "SIN PALABRAS" AL FARMACÉUTICO

El farmacéutico, con su habitual uniforme de trabajo y frente a la cámara, con un evidente rostro de estupefacción, cuenta que acaba de terminar de atender a una chica que le dijo, para su sorpresa: "¿Sabes? Yo soy como tu farmacia".

En ese momento, admite en el vídeo, "no os voy a engañar, yo ya me esperaba algún tipo de burrada, algo así como la típica gracia de "estoy hasta arriba de drogas", pero aun así la gente nunca pierde la capacidad de sorprenderme", asegura.

La historia ha terminado de la forma más extraña posible: "Ha guiñado un ojito y ha dicho "estoy abierta las 24 horas". Se da la vuelta y se ha marchao'", continúa. Unas palabras que le han dejado "anonadado, patidifuso y cariacontecido, completamente sin palabras", concluye.

Para sus seguidores, sin embargo, no fue una sorpresa, ya que no es la primera vez que cuenta anécdotas de este tipo. Muchos de ellos se rieron de la situación: "Que ligas y no te quieres enterar", "Vas y ligas sin saberlo" y "Te han tirado los tejos, tú sabrás si los recoges", le han dicho algunos usuarios, entre otros muchos tantos comentarios.

la pregunta que le hacen a álvaro fernández y que no le han hecho en otros países

En otro vídeo, este farmacéutico desvelaba que había una pregunta que solo le hacen los españoles aquí, y que no le han hecho en otros países. "Hay una cosa que quiero compartir con vosotros", apunta en el vídeo. A continuación, explica que ha trabajado en estos tres países de farmacéutico, pero su experiencia en ellos fue muy diferente, especialmente por lo que vivió en Italia y Francia, y que no le ha pasado en España.

"En Italia yo le he dado al medicamento al señor y le decía "devi prenderne uno ogni otto ore" [tiene que tomar la medicina cada ocho horas] y el tío nada me contestaba: "Grazie, grazie, signore farmacista" [gracias, gracias, señor farmacéutico]", cuenta.

Álvaro Fernández es un joven que trabaja en Farmacia Cloud de Alcalá de Henares. Su manera de exponer los argumentos para destapar ciertos bulos y su forma de expresión ha provocado que muchos de sus videos hayan alcanzado la impresionante cifra de 13 millones de likes.

Uno de los grandes atractivos que posee este ‘tiktoker’ es el mero hecho de que ayuda a la gente. Ejerce una labor social que no estamos acostumbrados a apreciar en plataformas como esta y ese gran apoyo que desde un principio recibió, fue toda una sorpresa por el alcance que había logrado nada más dar comienzo a su gran aventura.