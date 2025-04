La farmacéutica madrileña que pone fin al debate sobre el paracetamol y el ibuprofeno: "Es más potente"

El ibuprofeno y el paracetamol forman parte del botiquín habitual en millones de hogares españoles. Son medicamentos de uso frecuente para tratar molestias comunes como el dolor de cabeza, la fiebre, el malestar estomacal o los dolores menstruales. Y, sin embargo, aún hay dudas generalizadas sobre cuál de los dos es más potente. ¿Se puede medir su eficacia simplemente por los miligramos que indica el prospecto?

La farmacéutica madrileña Elena Monje, conocida en redes sociales como @infarmarte, ha generado un intenso debate en TikTok al responder con claridad a esta cuestión que tanta confusión genera entre los pacientes. "¿Qué crees que es más potente, un paracetamol de 500 miligramos o un ibuprofeno de 400 miligramos? Si has pensado en el paracetamol porque tiene más miligramos, déjame decirte que no", explica en uno de sus vídeos virales.

¿Fiebre o inflamación? Elige entre paracetamol e ibuprofeno correctamente

Elena, que acumula miles de seguidores por su capacidad de divulgar conceptos médicos con sencillez y rigor, lanza un mensaje que rompe con uno de los errores más comunes: “No se pueden comparar las dosis de dos medicamentos con principios activos diferentes. Es como comparar un litro de agua con un litro de gasolina. Aunque tengan la misma cantidad, no tienen las mismas funciones”.

¿Más miligramos, más potencia?

Una de las principales claves que subraya la experta es que en farmacología, más dosis no implica mayor potencia. Cada principio activo tiene una manera única de actuar en el organismo, y por tanto no se puede establecer una comparación directa basada solo en los miligramos. Así, el paracetamol y el ibuprofeno no compiten en fuerza, sino en función.

Elena pone un ejemplo práctico a partir de su experiencia en la farmacia: “Hoy ha venido una paciente diciéndome que un miligramo de lorazepam le parece muy fuerte comparado con lo que se toma su madre de alprazolam, que es 0,5 mg. Pero no funciona así. En este caso, el alprazolam es más potente. Y esto pasa con muchos medicamentos: los miligramos no equivalen a potencia”.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones y ha sido compartido por miles de usuarios, agradeciendo la claridad de una explicación que muchas veces no se ofrece en la consulta médica.

Alamy Stock Photo Foto de una tableta de paracetamol

A pesar de su accesibilidad, ambos medicamentos deben usarse con precaución. El ibuprofeno, comercializado bajo marcas como Neobrufen, Espidifen o Nurofen, tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas, pero puede dañar la mucosa gástrica si se abusa de él. Superar los 1.200 mg diarios puede provocar efectos adversos importantes.

Por su parte, el paracetamol —conocido por nombres como Gelocatil, Efferalgan o Termalgin— es ideal para tratar el dolor y la fiebre sin irritar el estómago. Sin embargo, su uso excesivo representa un riesgo para el hígado, ya que el organismo no puede metabolizar grandes cantidades sin sufrir daño hepático.

Entender antes de elegir

La intervención de Elena Monje no solo ha aclarado una duda frecuente, sino que ha subrayado una necesidad clave: entender el medicamento antes de decidir cuál tomar. La potencia no se mide por la dosis, sino por la acción concreta del fármaco sobre el organismo.

Cargando…

Así lo resume ella misma: “Cuando comparas estos principios activos, los miligramos ya no equivalen a potencia porque cada uno tiene su manera de actuar en el cuerpo”. Un mensaje claro, directo y con respaldo profesional que ha puesto fin a uno de los debates más comunes en cualquier hogar.

Para más información sobre el uso correcto de medicamentos de uso común, te recomendamos esta información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).