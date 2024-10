Esta especia es conocida como el 'ibuprofeno natural' y sus beneficios incluyen la lucha contra el cáncer

Necesitamos comer para vivir, pero, además, para vivir bien es algo fundamental elegir bien los alimentos. Cada uno va a tener sus propiedades y sus efectos tanto positivos como negativos en nuestro cuerpo y nuestro organismo.

En concreto, las especias se encargan de aportar una gran cantidad de vitaminas y minerales a la hora de cocinarlas con otros alimentos. Estos, a su vez, van a ver potenciado su sabor, por lo que recibiremos una mayor cantidad de nutrientes y una comida más elaborada y sabrosa.

Hay una especia en concreto que tiene una gran popularidad debido a sus beneficios para la salud. Con origen en la India, además de aportar su color amarillo o anaranjado tan característico, está especialmente relacionado con aquellos platos con curri. Es la cúrcuma.

Alamy Stock Photo La cúrcuma es uno de los ingredientes con los que se elabora el curri

De la cúrcuma, la curcumina

De la raíz de la cúrcuma, similar a la del jengibre, se consigue un polvo naranja al rayarla y que se estima que contiene entre un 2 y 5% de curcumina. Este es uno de los principales componentes de la especia y su principal atractivo tiene que ver con sus propiedades antiinflamatorias, además de ayudar a combatir patologías biliares o la artritis.

El polvo ha sido catalogado por la Unión Europea como aditivo alimentario con el nombre de E-100 en la categoría de colorantes. Es importante aclarar que este polvo en sí no es el curri, sino que este sale de una mezcla con otras especias más como el comino, el cilantro y el jengibre, entre otro.

Dentro de la cúrcuma, Bien, pero en su justa medida

Su composición incluye fibra, vitaminas (C, E y K), minerales como cobre, hierro y magnesio, proteínas... Sin embargo, tenemos que recordar que su consumo se reduce a pequeñas cantidades, lo que hace que no tenga el mismo valor nutricional que alimentos que se consumen en mayor medida como los frutos secos o las frutas y verduras.

Como resalta la Organización de Consumidores y Usuarios, no se debe abusar de su consumo solo por el interés en sus beneficios nutricionales, ya que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha propuesto que su ingesta diaria admisible para no correr riesgos sea de 210 miligramos al día para un adulto con un peso corporal de 70 kilogramos.

Alamy Stock Photo La IDA está en 210 mg/día para un adulto con un peso corporal de 70 kg

Los beneficios de la cúrcuma

El compuesto activo es capaz de reducir la inflamación , lo que la hace una buena alternativa natural a los medicamentos antiinflamatorios. Esta utilidad también tiene que ver con aliviar el dolor.

, lo que la hace una buena alternativa natural a los medicamentos antiinflamatorios. Esta utilidad también tiene que ver con También destaca por su valor antioxidante , lo que supone proteger las células y tejidos de nuestro cuerpo, ralentizando el envejecimiento y reduciendo el riesgo de padecer enfermedades crónicas .

, lo que supone proteger las células y tejidos de nuestro cuerpo, . Se utiliza para la psoriasis y para calmar la piel, reducir el enrojecimiento y la irritación .

. Además, se considera un gran aliado contra el cáncer, al contribuir a frenar la metástasis y potenciar la actividad de la quimioterapia y la radioterapia.

No es oro todo lo que reluce

Desde la OCU, insisten en recordar que no hay que creer a ciegas todo lo que se dice sobre los superalimentos, como la cúrcuma. En ocasiones, se les atribuyen propiedades beneficiosas que no están demostradas y, aunque sean de origen natural, no quiere decir que sea algo inocuo, sobre todo, al abusar de su consumo.