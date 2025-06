¿El cilantro te sabe a jabón? No solo te pasa a ti: esta es la extraña alteración genética que solo tiene el 15% de la población

El cilantro, si bien no siempre ha tenido especial popularidad en la gastronomía española, ha ido ganando terreno en muchas cocinas gracias a recetas internacionales como son, por ejemplo, el guacamole. Cada vez más españoles se animan a hacerlo en su casa: aguacate, lima, tomate, cebolleta y, cómo no, el cilantro.

Esta hierba, de apariencia similar al perejil pero con un sabor ligeramente cítrico y algo picante, es muy habitual en la cocina latinoamericana y asiática. Sin embargo, con el paso de los años, se ha convertido en un ingrediente recurrente para quienes preparan el guacamole en casa. En este caso, hace que contraste mucho con sabor suave del aguacate.

Si bien es una hierba muy apreciada por unos, no lo es tanto para otros, ya que existe cierto porcentaje en la población que no comparte la misma idea. Al tomarlo les llega una especie de sabor a jabón o colonia. En algunos casos, incluso, hasta metálico. Pues bien, si tú eres una de esas personas debes saber que no eres el único y no es solo cosa de tu paladar, sino de una alteración genética que tiene el 15% de la población mundial.

El gen OR6A2, Culpable

El organismo humano depende en gran medida de la información contenida en sus genes, que actúan como instrucciones fundamentales para la síntesis de proteínas. Estas proteínas desempeñan funciones clave en el cuerpo, y muchas de ellas operan como receptores, es decir, controlan cómo reaccionan nuestras células frente a determinados estímulos o compuestos, participando así en procesos esenciales para el equilibrio y funcionamiento del cuerpo.

De hecho, muchos científicos están de acuerdo en que la causa de este sabor jabonoso que algunas personas detectan al tomar cilantro viene determinado, precisamente, por la manera en la que algunos receptores del gusto y el olfato responden ante los aldehídos, un compuesto orgánico que forma parte de esta hierba. Esta variación genética hace, por lo tanto, que interprete los compuestos del cilantro de forma diferente. En este caso, con ese sabor a jabón o colonia.

El científico Nicholas Eriksson, del laboratorio 23andMe, en Estados Unidos, sugirió en un estudio que uno de esos genes podría ser el OR6A2, ya que es uno de los encargados de regular el comportamiento de estos receptores sensibles a los aldehídos.

No obstante, otros estudios apuntan que podría haber más genes implicados. En cualquier caso, la conclusión final es la de que esta alteración gustativa está relacionada con la genética.

¿existen soluciones para este sabor?

Por el momento, no hay una solución realmente eficaz para eliminar ese sabor tan desagradable, por lo que la opción más práctica para quienes lo perciben así sigue siendo evitar el cilantro.

No obstante, en un artículo publicado en The New York Times en el año 2010, el experto en ciencia de la alimentación Harold McGee apuntaba que romper las moléculas de aldehídos podría hacer que el sabor jabonoso no fuera tan intenso. Para ello, proponía machacar la especia y dejarla reposar antes de tomarla. No es la solución universal, pero podría ser una forma de evitar ese sabor.