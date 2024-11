Este es el alimento que consumes a diario y que nunca debes guardar en la nevera: "Pueden germinar al cabo de unos días"

Muchas veces se trata de un gesto automático y es el de guardar todo lo que hemos comprado en la nevera (o casi todo). Con este ritmo frenético de vida, normalmente actuamos, vamos y venimos casi de forma automática. Y eso incluye, como ya hemos dicho, el hacer la compra e incluso el simple gesto de guardar los alimentos.

Y es que es posible que seas de las personas que ante la duda, opta por guardar los alimentos en la nevera. Si bien es cierto que nos facilita mucho esa tarea, la realidad es que no es la solución para la conservación de todos los alimentos si queremos disfrutarlos plenamente.

Al final, en la nevera se reduce la velocidad de las reacciones químicas, lo que ralentiza el desarrollo de patógenos que, al fin y al cabo, estropean nuestra comida.

No obstante, no siempre es así y muchas veces ese frío, que consideramos que va a preservar durante más tiempo nuestra comida, puede estropearla antes de lo que imaginamos. O de no hacerlo podrían empeorarla. Y sí, esto ocurre con un alimento que no falla en las cocinas de todo el mundo y que más de uno, seguramente, guarde en la nevera.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Este es el alimento que consumes a diario y que nunca debes guardar en la nevera

La nevera no siempre es la mejor opción o la más recomendable si queremos conservar ciertas propiedades de nuestros alimentos. Amparo Gamero es profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y en una reciente entrevista ha explicado cuál es el alimento que nunca deberías guardar en la nevera.

Hablamos de los ajos. Al final, se trata de un alimento que utilizamos a diario (o prácticamente a diario) para dar sabor a todos nuestros platos. Es un clásico de la cocina española y no es para menos, porque es un alimento que podemos combinar con prácticamente todas las comidas. Y es que además de aportar sabor a prácticamente cualquier alimento, también tiene muchas propiedades. No obstante, hay mucha gente que seguramente guarde los ajos en la nevera.

Un gesto que es aconsejable evitar, ya que pueden germinar al cabo de unos días y esto hace que los ajos tengan un sabor amargo más intenso.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

"La despensa suele ser un buen lugar para guardarlos, a una temperatura aproximada de 15 grados, siempre y cuando estén alejados de las patatas, ya que los ajos y las cebollas emiten gases que pueden acelerar la germinación de las patatas", señala Gamero.

Para conservarlos durante mucho más tiempo también pueden conservarse en conserva, cubriendo los dientes de ajo pelados en aceite de oliva, en un recipiente de cristal cerrado herméticamente. También puedes congelarlos, enteros o picados.

OTROS ALIMENTOS QUE NO DEBERÍAS GUARDAR EN LA NEVERA

Además de este, Gamero habla de otros cuatro productos que no deberíamos guardar en la nevera. Uno es el pan, ya que puede provocar una pérdida de calidad del alimento en cuanto a su textura y sabor. Lo mejor es almacenar el pan a temperatura ambiente dentro de una bolsa de papel y envuelto en un paño de cocina limpio. También puede congelarse para que esté más tiempo fresco.

El chocolate tampoco es recomendable guardarlo en el frigorífico, ya que el frío puede afectar a la suavidad y cremosidad, y al haber cambios bruscos de temperatura no son recomendables porque varían su textura. Lo mejor es mantenerlo en un lugar fresco, lejos de la luz directa, y guardarlo dentro de su envase original o en un recipiente hermético.

Otro alimento son los plátanos. Meterlos en la nevera antes de tiempo puede hacer que queden duros y sin sabor.

Finalmente, el café tampoco debe guardarse allí, ya que tanto el café en grano como el molido absorben la humedad y pierde su aroma y sabor. El mejor sitio para guardar café es un recipiente hermético en un lugar fresco seco.