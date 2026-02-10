Doctor Juan Carlos: "Son muchos los pacientes que en los meses fríos notan un cierto empeoramiento del dolor, pero también con los cambios en primavera y de otoño"

Los continuos días de lluvia que vive la Comunidad de Madrid tienen consecuencias más allá de los problemas de tráfico y el riesgo de inundaciones. Tal y como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE Madrid con Gonzalo Zaballa, el cambio de tiempo afecta directamente a la salud, especialmente a aquellas personas con enfermedades reumáticas o lesiones articulares.

No se trata de una cuestión psicológica. Existe una explicación médica que relaciona el frío, la humedad y, sobre todo, los cambios de presión atmosférica con el aumento del dolor. El doctor Juan Carlos, presidente de la Sociedad Madrileña de Reumatología, ha explicado en COPE que "el frío no le viene bien a las articulaciones y genera una mayor contracción muscular y rigidez articular".

El reumatólogo confirma lo que muchos pacientes experimentan con cada borrasca. "Son muchos los pacientes que en los meses fríos notan un cierto empeoramiento del dolor, pero también con los cambios en primavera y de otoño", ha señalado el especialista.

Claves para aliviar el dolor articular

Para combatir estas molestias, el doctor Juan Carlos ofrece varias recomendaciones. La principal es "no quedarse en casa por el frío y no moverse", destacando la importancia de mantener la actividad física. Además, aplicar calor local en la articulación afectada y recurrir a analgésicos puede ayudar a "pasar estas fechas más frías con menor dolor".

Otras medidas complementarias que han demostrado ser eficaces son protegerse bien del frío, practicar técnicas de relajación y mantener un control del peso para no sobrecargar las articulaciones. Como ha explicado el especialista, cuando un paciente sufre, el motivo es suficiente para atenderle, y estos dolores mejoran significativamente a nivel del mar y con temperaturas más cálidas.

Madrid, en alerta por el deshielo

Esta situación coincide con la activación del primer nivel de emergencia por inundaciones en la región. La causa no es tanto la lluvia de los últimos días, sino el deshielo por la subida de las temperaturas y el desembalse de las presas. La atención se centra en los ríos Lozoya, Jarama, Alberche y Enares, que han superado los niveles de riesgo a su paso por municipios como Algete o Aldea del Fresno.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha asegurado que se está haciendo una "evaluación del manto nivoso" y, aunque se mantienen en vigilancia, el escenario está "en principio controlado". Novillo ha añadido que la experiencia de marzo del año pasado permite estar tranquilos y que se espera una tregua meteorológica a partir del domingo, aunque la previsión es que todo tienda a estabilizarse.

Una jornada complicada en la capital

A la situación meteorológica se sumará mañana una jornada de protestas en la capital. Unos 500 tractores se manifestarán por el posible acuerdo con Mercosur, confluyendo en la Plaza de Colón y continuando hasta Atocha, lo que anticipa importantes complicaciones de movilidad.

Para gestionar la protesta, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, ha anunciado un "despliegue extraordinario" con cerca de 800 efectivos de la Guardia Civil y 1.000 de la Policía Nacional. El objetivo es "garantizar el derecho de manifestación" y, a la vez, "reducir en la medida de lo posible las molestias a los madrileños".

Finalmente, y como otra de las novedades de la jornada recogidas en COPE Madrid, se ha actualizado el reglamento de viajeros del Consorcio Regional de Transportes. Desde ahora, en los autobuses interurbanos (los verdes), cada viajero solo podrá llevar consigo un único bulto de mano, ya sea bolso, mochila o paquete.