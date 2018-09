Bienvenidos, una semana más, al repaso de los vídeos virales que hacemos cada siete días. Esos vídeos que llegan a las redes sociales o a otras webs y que no dejan de sorprendernos. Comenzamos con la ejecución de un trabajo, pero no es una ejecución normal.

Ver obras por la calle sí es lo más normal del mundo: operarios realizando mantenimientos, reformas o la construcción de algo nuevo. Y ya entramos en el tema de la efectividad porque este vídeo lo merece. Este usuario grabó la forma de trabajar de estos dos obreros, y sin duda que es destacable porque uno echaba tierra al suelo desde el camión en el que estaba subido y el otro devolvía esa tierra al camión. ¿Cómo? Sí, tal y como podéis leer:

No podía faltar en este repaso la famosa abuela que cocina y, a la vez, baila a ritmo de reggeaton y se bebe una buena cerveza. Casi 6 millones de reproducciones la han convertido en todo un fenómeno en Internet:

Vamos a elevarnos a muchos metros sobre la tierra, vámonos al cielo. Las auroras boreales son un espectáculo absolutamente digno de ver: las partículas que desprende el sol impactan con la atmósfera de nuestra planeta y parecen mantas moviéndose. En este caso es el Finlandia y el cuelo se ha puesto de color verde, algo que podemos ver gracias a esta usuaria que lo grabó:

IMPRESIONANTE; Una #aurora_boreal ilumina los cielos de Finlandia���� de color #Verde 12/09Este fenómeno ocurre cuando las partículas que desprende el sol impactan con la atmósfera de nuestra planeta. pic.twitter.com/hBufky5KTu — Alerta Roja (@alertarojanot) 12 de septiembre de 2018

Si alguien pensaba que Ussain Bolt dependía de la gravedad para ser la persona más rápido del mundo, se equivocaba. El famoso atleta ha subido a un avión que simulaba gravedad cero y ha echado una carrera a dos expertos. Todo para promocionar el diseño de una botella de champagne que hace posible beber dicho líquito en el espacio.

Bolt también ha corrido, obviamente mucho más despacio que en la Tierra, pero ha logrado ganar a los dos expertos, como bien se puede ver en el vídeo:

¿A favor o en contra del lenguaje 'inclusivo'? Dejando polémicas aparte, lo que queda fuera de toda duda es que un programa de televisión que use palabras como “todes” no es algo muy habitual. Tal vez sea mejor dejarlo en “todos” como siempre hasta ahora...

Estoy llorando Sidra o cualquier bebida terminada en Fizz. ������������ pic.twitter.com/wvIaOtaWGx — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 12 de septiembre de 2018

Vámonos a Vigo, un lugar que estos días se ha convertido en viral por la decisión de su alcalde de poner millones de luces de Navidad, concretamente nueve millones. Son muchas, ¿verdad? Pues eso las están colocando... ya mismo. Sí, ya en pleno septiembre Vigo está colocando el alumbrado navideño, y así lo explica el mismo alcalde:

¿Te gustan los Backstreet Boys? Tuvieron un gigantesco éxito en los 90 hasta 2006 que dejaron los escenarios y la música, aunque volvieron en 2012. Uno de sus mayores éxitos es “I want in that way” (aparte de, por supuesto, “Everybody”). Y como lo que no pasan de moda son los vídeos en los que las personas imitan la canción que suena de fondo, vamos a por uno de ellos.

Se ha hecho viral y de qué manera, muy merecida. Se trata del cuerpo de policía de Saskatoon, una ciudad de Canadá, y hay que reconocer que la sincronización es perfecta y le ponen todas las ganas posibles. De hecho ha llamado tanto la atención que cuenta con el aprobado del grupo original, ahí es nada...

También se ha hecho viral este otro que muestra a un joven en Estados Unidos intentando sacar la basura pero con un factor en contra: el fortísimo viento. El pobre se lleva varios golpes, y claramente no pensó en que dándole la vuelta al cubo evitaba dichos golpes.

¿Te has tropezado con alguien por la calle por ir mirando el móvil? ¿O se han dado contigo por eso mismo? ¿Te has dado con una farola o con un bolardo por la misma razón? Seguro que más de una vez, a todos nos ha pasado.

Vamos a llevarlo al órdago: ¿cuántos cristales has roto con la cabeza por ir mirando el móvil? Ella ya, al menos, uno:

Y ahora uno que nos hace llevarnos las manos a la cabeza en un mítico “facepal”: la jugadora central de 'Ahora Caigo' no sabía responder “¿Quién era el vicepresidente primero del Gobierno español cuando entró en circulación el euro en España?, y el tiempo se acababa. ¿Qué hizo? Perder los nervios y, finalmente, perderlo todo...

Terminamos el repaso a los vídeos de esta semana con esta ESPECTACULAR representación del tiempo en televisón. Estamos acostumbrados a ver chromas o pantallas detrás del presentador para ver las temperaturas que se prevén, llevamos así muchos años. Cada vez tienen más calidad, pero al fin y al cabo la imagen acaba siendo la misma.

Sin embargo este canal ha tirado la casa por la ventana y ha decidido hacerlo lo más intenso posible. No queremos desvelar el contenido porque hay que verlo para creerlo (a partir del segundo 45). Y de paso pedimos un fortísimo aplauso para el equipo de posproducción que ha hecho posible este milagro televisivo:

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM — The Weather Channel (@weatherchannel) 13 de septiembre de 2018

¡¡Hasta la semana que viene!!