Las pruebas de vestuario de un programa clásico de la tv, entre los virales de la semana

Esta semana hemos tenido vídeos de lo más variado, unos positivos, otros de risa, y otros no tanto pero que conviene destacar. Para empezar, vamos con algo de nostalgia. Si tienes 20 años o menos seguramente 'Barrio Sésamo' te sonará por haberlo oído a tus hermanos mayores, padres o abuelos... o al menos esperamos que de alguna forma haya llegado a tus oídos. Y si tienes más edad, ya aumenta la probabilidad de que hayas conocido el programa de primera mano.

'Barrio Sésamo' fue un maravilloso programa que formó parte de la parrilla de TVE y que tenía unos personajes impagables: la Gallina Caponata, Espinete, Ruth... marcó un antes y un después para millones de televidentes. Pero claro, detrás de las emisiones hay un trabajo titánico para sacar adelante el programa. Decenas e incluso centenares de personas que ponen su granito de arena para conseguir vestuario, iluminación, sonido, escenario y un largo etcétera de aspectos que, en su conjunto, lograban que todo funcionase.

Y nos remontamos a los primeros granos de arena, a los que nos permitieron ver las pruebas de vestuario de Espinete y de Don Pimpón, toda una joya televisiva:

Vámonos un poco más lejos, solo 149,6 millones de kilómetros de aquí. No, no es ningún país en este planeta (y no vale dar vueltas a la Tierra), hablamos de nuestro sol, el que nos ilumina cada día.

Un telescopio del Observatorio de Dinámica Solar captó una erupción solar de dos horas. Aunque en el vídeo se aprecian los destellos de plasma en pequeño, realmente se elevaban a una altura equivalente a varias veces el diámetro de la Tierra.

Volvemos a nuestro querido planeta. ¿Tienes algún mal día en concreto? ¿El lunes, o quizás el jueves? No importa, un mal día lo tiene cualquiera, lo importante es que intentes no pagarlo con los que te rodean, sobre todo porque se te puede volver en contra cuando menos te lo esperes. Es lo que le pasó a este ciudadano: un conductor frenó antes del paso de peatones, pero él consideró que lo había hecho tarde y se lo hizo saber con gestos... digamos no muy amables. Tanto se centró en recriminarle su tardanza que no se dio cuenta de lo que le esperaba delante: una farola que no tenía intención alguna de moverse por sí sola. El resultado, el previsible:

De la risa pasamos a la lágrima, pero por motivos emotivos. Siempre se ha dicho, y no es tópico, que los que tienen Síndrome de Down son muy, muy, muy cariñosos. Personas muy agradecidas que siempre tienen una sonrisa y un beso para ti. Personas a las que, si les das cariño, te lo devuelven con creces.

En este vídeo se ve claramente cómo se cumple: un padre de 88 años se recuentra con su hijo de 53. No llevaban mucho tiempo separados, solo una semana, pero para el hijo fue lo suficiente para querer llenar de besos a su padre, cosa que hizo sin pensárselo dos veces.

ESTO ME LLENÓ DE ALEGRÍA!

La próxima vez q pienses q síndrome de Down es una enfermedad, o quieras insultar a alguien llamándolo mongólico recuerda este video!



Padre de 88 años se reencuentra con su hijo de 53 años con Down después de 1semana separados pic.twitter.com/TpvHGeJ5Or — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 2 de septiembre de 2018

Cambiamos de tema. La colaboración ciudadana es un factor clave para las autoridades. Ayudan a encontrar gente desaparecida, objetos perdidos y, en ocasiones, a detener a delincuentes que deciden que las leyes no son para ellos. Personas que piensan que pueden hacer lo que quieran, incluyendo delinquir, y salir impunes. En este caso es en Lanzarote, donde pudieron detener a dos conocidos delincuentes gracias a la ayuda de ciudadanos comprometidos:

�� Imágenes desde Arrecife (Lanzarote), donde la Policía Nacional detiene a dos conocidos delincuentes tras una espectacular persecución, ayudados por la colaboración ciudadana ������������ pic.twitter.com/pfVTD9LwnX — UFP CANARIAS (@CanariasUFP) 6 de septiembre de 2018

Hemos hablado del ejemplo que dan estos ciudadanos, pero por desgracia toca hablar del ejemplo que hay que evitar. De la intolerancia, de la falta de respeto, de la ausencia de diálogo y entendimiento. Situación: una persona en San Francisco está en el metro y lleva música pero no con cascos sino con el altavoz del móvil. Entonces dos usuarios le hacen saber, sin recurrir a vigilantes de seguridad ni nada parecido, que les molesta, tomándose la justicia por su cuenta:

They’re attempting to throw him onto the street. You can see it clearly here. He’s just a kid. This is not okay. pic.twitter.com/BGT3kado26 — Anna Sterling (@AnnaMSterling) 31 de agosto de 2018

Estamos a punto de terminar, vamos con otra sonrisa, con un precioso sí a la vida y con trabajadores comprometidos. El Bioparc de Valencia fue el escenario en el que una cebra dio a luz a su cría, un momento muy especial en el que, como diría el Doctor Malcolm en Jurasic Park, “la vida se abre camino”.

La cría decidió ponerse a andar y cayó al agua, pero por desgracia no sabía nadar, por lo que el riesgo de ahogamiento era muy alto. Por fortuna, los cuidadores estaban al lado y no dudaron lo más mínimo en acudir en su ayuda para evitar esa desgracia. Su actuación fue merecidamente aplaudida después por el público:

Vamos a cerrar con un punto friki. Si eres de los afortunados que han podido disfrutar de Metal Gear Solid y guardas un gran recuerdo de la obra maestra de Kojima (además, el único de la saga que llegó doblado al castellano, ¡y qué doblaje!), también recordarás esa mítica intro con esa mítica música y esa mítica descripción de los enemigos a los que luego nos vamos a enfrentar.

Pues bien, la resolución a que la PlayStation llegaba era escasa (aunque para la época era increíble) y no permitía mostrar detalles del rostro como ojos bien definidos o el movimiento de la boca. Hoy eso no sería un problema y veríamos incluso una ligera barba con cada pelo tratado de forma independiente e incluso los poros, pero en aquel entonces no era posible.

Por fortuna, siempre hay fans con tiempo, recursos y amor por estas obras maestras y dispuestos a mostrarnos lavados de cara realmente llamativos. El canal de YouTube Warpgazer nos muestra de lo que es capaz de hacer con Unreal Engine 4 y en 4K. Desde luego a los fans de MGS nos pone los pelos de punta...

¡¡Nos leemos la semana que viene!!