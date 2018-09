La emotiva reacción de una niña al enterarse de que iba a ser adoptada, entre los virales de la semana

La alegría es uno de los sentimientos que más gustan de ser compartidos. Y, por supuesto, la emoción. Ver que otra persona es feliz o ver cómo se hace más feliz es algo fantástico, y es lo que podemos ver en nuestro primer vídeo de la semana. Esta niña se lleva la sorpresa de su vida cuando sus padres adoptivos le hacen un regalo por su cumpleaños: una caja. Y dentro de esa caja muchos papeles. Los va sacando, uno a uno, hasta que llegan los importantes: los papeles de la adopción. “¿Me vais a adoptar?”, el resto no lo contamos, mejor verlo.

Los líderes políticos suelen intentar guardar las formas en público y no mostrar ni mucha alegría ni mucha tristeza, al fin y al cabo deben aparentar objetividad y, si acaso, interés. Por eso cuando uno decide salirse del guion planificado y hacer algo fuera de lo normal, se convierte en noticia y, si está recogido en un vídeo, en viral.

El caso del que hablamos es el de una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo. Ni más ni menos que Angela Merkel. Sí, la canciller alemana decidió que no debía ocultar su alegría y ganas de ritmo. Fue recibida en Ciudad del Cabo con una bonita exhibición de canto y baile tradicional cuando se encontró con unos jóvenes. Y no dudó en darlo todo arrancándose a bailar al ritmo de los allí presentes.

You make me feel like a natural woman. #r4today #MayMustGo [WATCH]: Prime Minister #TheresaMay have a dance at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town. pic.twitter.com/AC4nFqgbpN — Colin Valley #JC9 #HD2 (@MomentumCV) 28 de agosto de 2018

Obviamente se hizo viral en las redes sociales donde ya se la compara con el Hombre de hojalata de El mago de Oz y el robot Bender de Futurama.

Sigamos con los vídeos. Vamos a la playa y, por supuesto, nos encontramos con todo tipo de personas. Unas se tumban, otras corren, otras hacen castillos de arena, otras escriben letras en la arena, otras no son capaces de dejar el WhatsApp, etc.

Nada de eso llama la atención. Hasta que en lugar de encontrarte una personas te encuentras... un elefante. La cosa cambia, ¿verdad? Pues eso es lo que vieron una gran cantidad de bañistas y no dudaron en sacar los móviles para inmortalizarlo. Se ve que el animal necesitaba un buen baño ante tanto calor.

THIS ELEPHANT ESCAPED A CIRCUS IN ITALY❤��❤THIS IS THE FIRST THING SHE DID❤��❤ pic.twitter.com/6AG6GFN4la — Tammy Lemley (@TammyJLemley) 30 de agosto de 2018

Por desgracia no siempre tenemos vídeos positivos, pero hay que darlos a conocer para reconocer el mérito de los que logran que tengan final feliz. Hay gente que es incapaz de dejar que otros vivan felices, que trabajen a gusto y que los famosos tengan contentos a sus fans. Gente irrespetuosa que no puede respetar los gustos de los demás y que, además, tiene que llamar la atención. Es el caso de este espontáneo que intentó agredir a Jay-Z y Beyoncé durante un concierto. La rápida actuación del equipo de seguridad y los bailarines le frustraron.

�� Nuevo vídeo en donde se aprecia mejor el momento en donde el joven corre hacía Beyoncé y Jay-Z logrando empujar a Jay pero rápidamente los bailarines y los custodios lograron a detenerlo y que no llegará a algo mas. #OTR #OTRIIAtlanta pic.twitter.com/aceYnquilr — Beyoncé Argentina ���� �� (@ILoveBeyonceArg) 26 de agosto de 2018

Volvemos a las sonrisas y la felicidad, que ya es hora. La niña Sofía Sánchez, necesitaba un trasplante de corazón y lo consiguió. El lunes fue operada en el Hospital de Niños Lurie en Chicago. Pero la sorpresa que recibió Sofía no fue solo esa, sino la de la visita inesperada del conocido rapero canadiense Drake tras ver éste un vídeo de la niña bailando en los pasillos del hospital al ritmo de una de las famosas canciones del momento “In My Feelings”.

El rapero no dudó en darle las fuerzas que Sofía necesitaba, y ésta se mostró feliz tras ver cumplido uno de sus sueños.

Muchas veces es cuestión de no tener ninguna vergüenza y hacer lo que se te ocurra. De lanzarse, decir la frase que tienes en la cabeza y luego ya ver su repercusión. Pongámonos en situación: Ariana Grande está en concierto y empieza a cantar una canción. Pero hay un fan que se ha dado cuenta de que su móvil no está grabando. ¡ERROR! ¿Cómo corregirlo? Pues ni corto ni perezoso, gritándole a la artista que, por favor, vuelva a empezar la canción para poder grabarla.

Ariana no puede aguantarse la risa ante la surrealista petición, pero como se debe a sus fans y tiene esa capacidad de reaccionar ante lo inesperado, accede y da lugar a un momento muy divertido:

Volvemos por poco tiempo al ejemplo de lo que NO se debe hacer. ¿Tienes tantos hijos que no caben en tu coche y uno de tus hijos te da la “brillante” idea de ir atada en la puerta del maletero? No hagas como este padre que accedió a dicho deseo...

Y cerramos el repaso de forma similar a como lo empezamos, con otra persona de relevancia mundial que no duda en arrancarse con un grupo de artistas.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, acudieron a una función especial del musical Hamilton a favor de Sentebale, una ONG que fundó en el año 2006 el hijo de la princesa Lady Di. Los duques llegaron al famoso teatro Victoria Palace donde saludaron con grandes sonrisas a los creadores y director del musical. Un acto que recauda fondos para mejorar la vida de los niños y jóvenes del sur de África afectados por el VIH.

Tras la función, el príncipe Harry sorprendió a los allí presentes cantando a capella acompañado en el escenario de los actores y del director, Lin-Manuel Miranda. Solo fueron dos palabras, pero bastaron para ganarse de nuevo a un público que no paró de aplaudir y reírse.

"You say..."



Thank you to the cast and crew of @HamiltonWestEnd for a fantastic performance, raising awareness and funds for @Sentebale's work with children and young people affected by HIV #HamiltonLDN pic.twitter.com/M5hmjTfhEz — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 de agosto de 2018

¡Hasta la semana que viene!