La reacción del padre de Olga Moreno ante la separación matrimonial de su hija y Antonio David Flores

Una imagen vale más que mil palabras y para muestra un botón. El refranero español no viene al pelo para sintetizar la reacción de Mariano Moreno, padre de Olga, ante la inesperada noticia de la separación de su hija y Antonio David Flores, tras ocho años de relación, doce de matrimonio y una hija en común, Lola.

Esta semana está siendo muy dura para la familia Moreno. A raíz de la publicación por la revista 'Lecturas' del fracaso matrimonial de Olga Moreno y Antonio David Flores todos los miembros del clan han optado por el mismo camino: el silencio. Pero han dejado que sean sus actos los que hablen por ellos.

Si ayer Olga ofreció una comida familiar a la que no faltó Rocío Flores, hoy domingo es la reacción de su padre la que nos deja tan sorprendidos como la noticia de su separación.

"Qué me olvides ya que sois 'mu pesaos' ¡coño!", espetó el padre de Olga mientras emprendía una carrera hacia su casa. Podríamos pensar que el inicio de dicho sprint se debe a que no quería que se calentaran las latas de refresco que llevaba y no se le enfriasen los bollos de pan recién comprados, pero no. La reacción del padre de Olga Moreno obedece más bien a una huida hacia delante de la prensa.